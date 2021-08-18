الائتلاف النقابي العمالي: الحكومة الإسرائيلية تجبر العمال الفلسطينيين بأخذ طعم (كورونا) بشكل إجباري













رام الله - دنيا الوطنفي قرار غير مسبوق للحكومة الإسرائيلية بفرض التطعيم ضد وباء (كورونا) على كافة العمال الفلسطينيين العاملين داخل أراضي عام 48، وهددت بقطع وسحب التصاريح من العمال، وذلك من أجل إجبارهم على أخذ الطعم.وقال الائتلاف النقابي العمالي، في فلسطين، أن هذا القرار يتنافى وحقوق الإنسان ويتناقض مع المعايير الدولية الخاصة بالعمل والعمال.واعتبر الأمين العام للائتلاف النقابي العمالي في فلسطين، محمد عرقاوي، أن هذا القرار يأتي في إطار التحكم بالعمال واستغلالهم تحت حجج صحية غير مبررة.وطالب عرقاوي من العمال بالحذر من هده اللعبة التي تندرج في إطار استعباد العمال الفلسطينيين وإجبارهم على أخذ الطعم رغم عدم اقتناع الكثيرين في هذا الطعم وشكك الأمين العام لان هذا القرار له دوافع صحية كما يدعي الجانب الإسرائيلي.وطالب وزارة العمل الفلسطينية برفض هذا القرار والتناسب مع رغبات العمال ومصالحهم، وعلى الحكومة الفلسطينية ان لا تكون وسيلة لتطبيق هذا القرار.