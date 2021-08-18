هيئة الأسرى: أسيران في "عصيون" يرويان تفاصيل الاعتداء عليهما وضربهما المبرح عند الاعتقال

رام الله - دنيا الوطننقلت هيئة شؤون الأسرى والمحررين، اليوم الأربعاء، شهادة أسيران يقبعان في مركز توقيف عصيون جنوب بيت لحم، تعرضا للضرب المبرح والتنكيل خلال عمليات اعتقالهما واقتيادهما الى المعتقل.وبينت الهيئة، أن الأسير اصرار معروف 21 عاما من عين قينيا قضاء رام الله، اعتقل بتاريخ 10/8/2021 من بيته بعد منتصف الليل، حيث قام عدد من الجنود بالاعتداء عليه بالضرب على كافة أنحاء جسده بالأرجل والبساطير الحديدية وأعقاب البنادق ما تسبب له بالعديد من الكدمات والرضوض ونزيف شديد بالأنف.ولفتت الهيئة، الى أن الأسير يعاني من آلآم شديدة في الركبة وأوجاع حادة بالظهر، الى جانب معاناته من مرض السكري.وفي سياق ذي صله، أفاد الأسير معتز فيصل عساف 27 عاما من مخيم قلنديا، والذي اعتقل بتاريخ 12/8/2021 بعد منتصف الليل، بأنه تم القاءه على وجهه لحظة الاعتقال من قبل عدد من الجنود وقاموا بالاعتداء عليه بالضرب المبرح بالأرجل والأيدي والبنادق والسحل على الأرض ما تسبب له بالعديد من الرضوض والتسحجات والآلام الحادة في الجهة اليسرى من البطن.