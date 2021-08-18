هيئة الأسرى: الاحتلال يواصل إهمال الحالة الصحية للأسير المريض جمال عمرو

رام الله - دنيا الوطنقالت هيئة شؤون الأسرى والمحررين، اليوم الأربعاء، أن سلطات الاحتلال الإسرائيلية تواصل إهمال الحالة الصحية للأسير المريض جمال إبراهيم عمرو (48 عامًا) من الخليل، والذي يعاني من تدهور في وضعه الصحي، حيث تشير المعطيات الطبية إلى احتمالية إصابته بورم سرطاني في الكبد والكلى.وبينت الهيئة، أن الأسير عمرو المعتقل منذ عام 2004 والمحكوم بالسجن المؤبد والقابع في سجن نفحه، عانى على مدار سنوات اعتقاله من مشاكل صحية، وخضع لعملية جراحية في المعدة، كما عانى مؤخرا من التهابات شديدة في المسالك البولية استدعت نقله قبل أسبوع الى مستشفى "سوروكا" لمدة خمسة أيام.وأوضحت الهيئة، أن إدارة سجون الاحتلال تماطل في توفير أدنى متطلبات الرعاية الصحية للأسير عمرو، ما يهدد حالته الصحية بالتفاقم بشكل متسارع، علماً أنه متزوج وله ثلاثة أبناء.