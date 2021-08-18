شؤون فلسطينية

التربية" تستنكر اعتداء الاحتلال على الطلبة والكادر التعليمي في طوباس

التربية" تستنكر اعتداء الاحتلال على الطلبة والكادر التعليمي في طوباس
رام الله - دنيا الوطن
استنكرت وزارة التربية والتعليم، اليوم، اعتداء جيش الاحتلال على طلبة وكادر مدرسة ذكور تياسير الثانوية في مديرية طوباس؛ والذي نتج عنه إصابة الطالب حسام صبيح ومأمون عصام، حيث قام جيش الاحتلال باقتحام مدخل المدرسة ومنع الطلبة والمعلمين من الوصول إليها.

وأكدت الوزارة أن هذه الممارسات المجحفة والمتواصلة بحق الأطفال والطلبة وأبناء الأسرة التربوية في كافة المناطق تتطلب اتخاذ موقف حازم من كافة دول العالم والمؤسسات الحقوقية والقانونية ومنظمات حماية الأطفال، خاصة في ظل تصاعد وتيرة الاعتداءات مع مستهل العام الدراسي الأمر الذي يعرقل وصول الطلبة إلى مدارسهم ويحرمهم من تلقي تعليمهم بشكل آمن ومستقر أسوة بأطفال العالم.



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