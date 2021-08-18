وزير الزراعة يلتقي ممثلين عن ملتقى رجال الأعمال العاملين بالقطاع الزراعي والغرفة التجارية بنابلس



ورحب العطاري في بداية اللقاء بالحضور مؤكدا على اهمية التواصل والحوار، وتم استعراض ومناقشة الاوضاع العامة واستمع الوزير الى ملاحظات واقتراحات من شأنها أن تعزز حالة الشراكة والتعاون للحفاظ على وحدة شعبنا وحماية الاقتصاد والمنتج الوطني ومقاومة عمليات التهريب التي تشكل خطر كبير على الاقتصاد الفلسطيني.





وأشاد العطاري بدور القطاع الخاص الوطني والاقتصادي، وأشار الى أن هذا اللقاء ولقاءات مماثلة تأتي ضمن توجهات الحكومة لتعزيز حالة الشراكة والحفاظ على تطوير آلية التنسيق المشترك بين المؤسسات الحكومية والمدنية و في مقدمتها القطاع الزراعي.



وفي إطار تعزيز العلاقة مع وزارة الزراعة اتفق الجانبان على تشكيل لجنة تواصل مشترك لإعادة تقييم العديد من الإجراءات التي من شأنها دعم الاقتصاد وحماية المنتج الوطني وتطوير آليات الاستيراد والتصدير للمنتجات الزراعية وإعادة نقاش الرسوم المتعلقة بالمنتجات الزراعية وتفعيل لجان الأسواق وإطلاق خدمة التصاريح الإلكترونية والعديد من القضايا والمقترحات لتطوير وتنشيط الاقتصاد الزراعي.



وحضر الاجتماع وكيل وزارة الزراعة م.عبدالله لحلوح،م.احمد فارس مستشار وزير الزراعة ،م. رائد ابوخليل مدير عام الرقابة الزراعية، م.ظافر الهمشري ممثلا عن الادارة العامة للتسويق الزراعي.







رام الله - دنيا الوطنالتقى وزير الزراعة رياض العطاري، اليوم الأربعاء،بممثلين عن ملتقى رجال الأعمال والغرفة التجارية العاملين بالقطاع الزراعي لمحافظة نابلس، وجاء اللقاء في إطار توجهات الحكومة لتعزيز الشراكة وتطوير اليات التعاون.