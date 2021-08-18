مسؤول أمني إسرائيلي: الانتهاء من الاتفاق على آلية تحويل الأموال القطرية خلال أيام

رام الله - دنيا الوطننقلت قناة (كان) عن مسؤول أمني تقديره، اليوم الأربعاء، بأنه سيتم الانتهاء من الاتفاق على آلية تحويل الأموال القطرية لغزة خلال الأيام المقبلة، "لكن الأمر لم يتكمل بعد بشكل نهائي".وأضاف المسؤول بأنه "إذا حدث هذا فقد يخفف حدة التوتر مع قطاع غزة"، وتابع: "من ناحية أخرى فيما يتعلق بإبرام صفقة تبادل أسرى، لا تزال الفجوات كبيرة جدا ولا يبدو أن إغلاق هذا الملف قريب".وأفادت وسائل إعلام إسرائيلية، مساء اليوم الأربعاء، بأن وفداً أمنياً يضم مسؤولاً كبيراً اتجه إلى شرم الشيخ، بالتزامن مع زيارة رئيس المخابرات المصرية، عباس كامل، لكلٍ من تل أبيب ورام الله.وكان مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي، نفتالي بينت، أفاد اليوم الأربعاء، بأن الأخير التقى وزير المخابرات المصرية اللواء عباس كامل في مكتبه بالقدس، وذلك للمرة الأولى.ووفق مكتب بينت، فإن الجانبين تحدثا عن العلاقات المشتركة، وبحثا ملف الوساطة بشأن الأوضاع في قطاع غزة.ووجه كامل دعوة لـ "بينت" باسم السيسي، للقيام بزيارة رسمية إلى مصر خلال الأسابيع المقبلة.ومن المقرر أن يلتقي كامل وزير جيش الاحتلال، بيني غانتس، مساء اليوم، لبحث تطورات الوضع في القطاع.