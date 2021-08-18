بدران: تمديد عزل الشيخ رائد صلاح قرار سياسي لإبعاد القيادات





وعبر بدران عن ثقته المتجددة وتقديره للشيخ رائد صلاح، مضيفا بأنه سيبقى حاملا للراية رغم كل التحديات والأثمان التي يدفعها، فهو الذي ارتبط اسمه بالقدس والأقصى.



وشدد بدران على أن الجرائم التي يرتكبها الاحتلال ضد شعبنا في الداخل والخارج لن تغير من قناعات أصحاب الأرض والحق، وأننا لن نساوم أو نهادن حتى تحقيق أهداف شعبنا بالتحرير والعودة.



رام الله - دنيا الوطنقال عضو المكتب السياسي لحركة حماس، حسام بدران، إن تمديد عزل الشيخ رائد صلاح في سجنه هو قرار سياسي مصدره أعلى السلطات السياسية والأمنية في دولة الاحتلال، بهدف زيادة الضغط على الشيخ بسبب مواقفه الثابتة والراسخة في الدفاع عن شعبنا داخل الأراضي المحتلة عام 48.وأكد بدران في سلسلة تغريدات، أن هذه الخطوة تأتي ضمن منهجية تقوم على إبعاد القيادات الوطنية عن الحاضنة الشعبية.