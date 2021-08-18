البيت الأبيض: الرئيس الأمريكي يستضيف نفتالي بينت في 26 أغسطس الجاري

أفاد البيت الأبيض، مساء اليوم الأربعاء، بأن الرئيس الأمريكي، جو بايدن، سيستضيف رئيس الوزراء الإسرائيلي، نفتالي بينت في 26 آب/أغسطس الجاري.



وسيكون بينت أول مسؤول كبير يحضر اجتماعًا مع بايدن في البيت الأبيض منذ أزمة الانسحاب من أفغانستان.



ووفق ما نقل موقع (والا)، فقد خشي مسؤولون إسرائيليون كبار في الأيام الأخيرة، من أن يؤدي تركيز بايدن بشكل كامل على الأزمة بالإضافة لقضية (كورونا) إلى تأجيل اللقاء.



رام الله - دنيا الوطن