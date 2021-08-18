نفتالي بنيت: الإغلاق هو الخيار السهل لكنه الأسوأ

وفي غضون ذلك، يستمر تصاعد المنحنى الوبائي في إسرائيل، حيث ارتفع مساء اليوم إلى 600 عدد حالات (كورونا) الخطيرة.





وبلغ عدد الوفيات الإجمالي 6704، وتم تشخيص 7777 إصابة جديدة خلال 24 ساعة، ويبلغ عدد الإصابات النشطة اليوم 59,179.





وفي ظل هذه المعطيات، قد يتم قريبا فرض قيود صحية جديدة، وفق ما نقلت هيئة البث الإسرائيلية (مكان).



رام الله - دنيا الوطنقال رئيس الوزراء الإسرائيلي، نفتالي بنيت، إن "الإغلاق هو أسهل خيار إلا أنه سيدمّر مستقبل الدولة"، مشيرًا الى أن الحكومة اختارت الطريقة الأكثر صعوبة.وأضاف في مؤتمر صحفي عقده اليوم، أن "مواطني إسرائيل سيواصلون تلقي اللقاحات بوتيرة عالية من أجل التغلب على سلالة دلتا".وأوضح بينت بأن حملة التطعيم هي الطريق للتغلب على الوباء، داعيا من لم يتلقّ بعد الجرعة الثالثة من اللقاح، وهو مستحق لها، للتوجه فورا للتطعّم، وشدد على "أهمية المسؤولية الشخصية لكل مواطن".