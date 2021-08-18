دولي

نفتالي بنيت: الإغلاق هو الخيار السهل لكنه الأسوأ

نفتالي بنيت: الإغلاق هو الخيار السهل لكنه الأسوأ
نفتالي بينت
رام الله - دنيا الوطن
قال رئيس الوزراء الإسرائيلي، نفتالي بنيت، إن "الإغلاق هو أسهل خيار إلا أنه سيدمّر مستقبل الدولة"، مشيرًا الى أن الحكومة اختارت الطريقة الأكثر صعوبة. 

وأضاف  في مؤتمر صحفي عقده اليوم، أن "مواطني إسرائيل سيواصلون تلقي اللقاحات بوتيرة عالية من أجل التغلب على سلالة دلتا".

وأوضح بينت بأن حملة التطعيم هي الطريق للتغلب على الوباء، داعيا من لم يتلقّ بعد الجرعة الثالثة من اللقاح، وهو مستحق لها، للتوجه فورا للتطعّم، وشدد على "أهمية المسؤولية الشخصية لكل مواطن".

وفي غضون ذلك، يستمر تصاعد المنحنى الوبائي في إسرائيل، حيث ارتفع مساء اليوم إلى 600 عدد حالات (كورونا) الخطيرة.

وبلغ عدد الوفيات الإجمالي 6704، وتم تشخيص 7777 إصابة جديدة خلال 24 ساعة، ويبلغ عدد الإصابات النشطة اليوم 59,179. 

وفي ظل هذه المعطيات، قد يتم قريبا فرض قيود صحية جديدة، وفق ما نقلت هيئة البث الإسرائيلية (مكان).

أخبار ذات صلة

أول تصريحات للرئيس الأفغاني أشرف غني عقب سيطرة طالبان على البلاد

أول تصريحات للرئيس الأفغاني أشرف غني عقب سيطرة طالبان على البلاد

على خلفية صاروخ غزة.. حزب (ليكود) يشن هجوماً كبيراً على نفتالي بينت

على خلفية صاروخ غزة.. حزب (ليكود) يشن هجوماً كبيراً على نفتالي بينت

الصحة الأمريكية: سنوفر جرعة ثالثة من اللقاح ابتداءً من 20 سبتمبر المقبل

الصحة الأمريكية: سنوفر جرعة ثالثة من اللقاح ابتداءً من 20 سبتمبر المقبل

يضم مسؤولاً كبيراً.. وفد أمني إسرائيلي يتجه إلى شرم الشيخ

يضم مسؤولاً كبيراً.. وفد أمني إسرائيلي يتجه إلى شرم الشيخ

الصحة الإسرائيلية تسمح بتطعيم التلاميذ ضد (كورونا) خلال ساعات الدوام داخل المدارس

الصحة الإسرائيلية تسمح بتطعيم التلاميذ ضد (كورونا) خلال ساعات الدوام داخل المدارس

إسرائيل: انخفاض حاد بعدد حالات الإصابة والمرضى بحالة خطيرة بصفوف متلقي الجرعة الثالثة

إسرائيل: انخفاض حاد بعدد حالات الإصابة والمرضى بحالة خطيرة بصفوف متلقي الجرعة الثالثة

إصابة جندي إسرائيلي بجروح خطيرة جراء انفجار زورق تابع لسلاح البحرية في الشمال

إصابة جندي إسرائيلي بجروح خطيرة جراء انفجار زورق تابع لسلاح البحرية في الشمال

إسرائيل: الحالة الوبائية تزداد تدهوراً

إسرائيل: الحالة الوبائية تزداد تدهوراً

التعليقات

الدنيا حكايات

الدكتاتورية والفساد على الطريقة الفلسطينية

الدكتاتورية والفساد على الطريقة الفلسطينية

شؤون فلسطينية

هيئة الأسرى: الاحتلال يواصل إهمال الحالة الصحية للأسير المريض جمال عمرو

هيئة الأسرى: الاحتلال يواصل إهمال الحالة الصحية للأسير المريض جمال عمرو

التربية&#34; تستنكر اعتداء الاحتلال على الطلبة والكادر التعليمي في طوباس

التربية" تستنكر اعتداء الاحتلال على الطلبة والكادر التعليمي في طوباس

وزير الزراعة يلتقي ممثلين عن ملتقى رجال الأعمال العاملين بالقطاع الزراعي والغرفة التجارية بنابلس

وزير الزراعة يلتقي ممثلين عن ملتقى رجال الأعمال العاملين بالقطاع الزراعي والغرفة التجارية بنابلس

بدران: تمديد عزل الشيخ رائد صلاح قرار سياسي لإبعاد القيادات

بدران: تمديد عزل الشيخ رائد صلاح قرار سياسي لإبعاد القيادات

الأسرى كبار السن بسجن عسقلان يتلقون الجرعة الثالثة من اللقاح ضد (كورونا)

الأسرى كبار السن بسجن عسقلان يتلقون الجرعة الثالثة من اللقاح ضد (كورونا)

صالح ناصر يدعو لتبني استراتيجية كفاحية وطنية للأسرى وخاصة الإداريين

صالح ناصر يدعو لتبني استراتيجية كفاحية وطنية للأسرى وخاصة الإداريين

أبو غوش: قمع الاحتلال لحفل تكريم طلبة الثانوية العامة بالعيسوية يكشف عنصرية وفاشية الاحتلال

أبو غوش: قمع الاحتلال لحفل تكريم طلبة الثانوية العامة بالعيسوية يكشف عنصرية وفاشية الاحتلال

فلسطين وسيريلانكا تبحثان آفاق التعاون الثنائي

فلسطين وسيريلانكا تبحثان آفاق التعاون الثنائي

منوعات

هل انتهت دلال عبد العزيز من تصوير فيلمها الأخير قبل وفاتها؟

هل انتهت دلال عبد العزيز من تصوير فيلمها الأخير قبل وفاتها؟

شاهد كيف دافعت ابنة أحمد زاهر عن نفسها وشقيقتها

شاهد كيف دافعت ابنة أحمد زاهر عن نفسها وشقيقتها

شاهد: بطلة مسلسل &#34;حب للإيجار&#34; تصدم جمهورها بتغيير جذري في شكلها

شاهد: بطلة مسلسل "حب للإيجار" تصدم جمهورها بتغيير جذري في شكلها

شاهد: هنا الزاهد تتصدر الترند بسبب والدتها

شاهد: هنا الزاهد تتصدر الترند بسبب والدتها

شاهد: فنانة عربية يوضع تمثالها بمتحف الشمع &#34;مدام توسو&#34;.. من هي؟

شاهد: فنانة عربية يوضع تمثالها بمتحف الشمع "مدام توسو".. من هي؟

شاهد: الراقصة دينا تثير الجدل بارتدائها العباءة والحجاب

شاهد: الراقصة دينا تثير الجدل بارتدائها العباءة والحجاب

ما سبب امتناع أحمد العوضي عن السفر مع ياسمين برحلة علاجها بسويسرا؟

ما سبب امتناع أحمد العوضي عن السفر مع ياسمين برحلة علاجها بسويسرا؟

شاهد: هيا الشعيبي تعتذر من السعوديين عن إساءتها للمملكة

شاهد: هيا الشعيبي تعتذر من السعوديين عن إساءتها للمملكة

شاهد: هنا الزاهد تثير الجدل بتفاصيل عن حياتها الشخصية وخلافاتها مع زوجها

شاهد: هنا الزاهد تثير الجدل بتفاصيل عن حياتها الشخصية وخلافاتها مع زوجها

شاهد: ميريام فارس تثير الجدل بانفعالها و بكائها بحرقة بكلامها الجريء

شاهد: ميريام فارس تثير الجدل بانفعالها و بكائها بحرقة بكلامها الجريء

عربي

لـ &#34;اعتبارات إنسانية&#34;.. الإمارات تعلن استقبال الرئيس الأفغاني أشرف غني وأسرته

لـ "اعتبارات إنسانية".. الإمارات تعلن استقبال الرئيس الأفغاني أشرف غني وأسرته

عباس كامل يدعو نفتالي بينت لزيارة مصر خلال الأسابيع المقبلة

عباس كامل يدعو نفتالي بينت لزيارة مصر خلال الأسابيع المقبلة

لأول مرة منذ الأزمة الخليجية.. وصول السفير القطري الجديد إلى القاهرة لتسلم مهامه

لأول مرة منذ الأزمة الخليجية.. وصول السفير القطري الجديد إلى القاهرة لتسلم مهامه

عباس كامل يصل &#34;إسرائيل&#34; لبحث عدة ملفات مع بينت وغانتس

عباس كامل يصل "إسرائيل" لبحث عدة ملفات مع بينت وغانتس