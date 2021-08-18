الأسرى كبار السن بسجن عسقلان يتلقون الجرعة الثالثة من اللقاح ضد (كورونا)

رام الله - دنيا الوطنأفادت هيئة شؤون الأسرى والمحررين في تقرير أصدرته اليوم الأربعاء، أن الأسرى كبار السن في معتقل "عسقلان" وبعض الاسرى المرضى وعددهم 17 أسيرا، قد تلقوا الجرعة الثالثة من اللقاح ضد عدوى فيروس (كورونا).ولفتت الهيئة أن معتقل "عسقلان" يقبع بداخله 11 أسيراً يعانون من أوضاع صحية صعبة وبحاجة لمتابعة حالتهم الصحية بشكل حقيقي، وهم كل من الأسرى (محمد براش، وعثمان أبو خرج، وشادي أبوشخيدم ،ووائل أبو شخيدم، وممدوح عمرو، وعبد المنعم براش، وشادي موسى، وزيد يونس، وموفق العروق،وماهر العشي، وأحمد الصوفي).