شؤون فلسطينية

الرئيس عباس: المشاركة الفلسطينية بإخماد حرائق جبال القدس جاءت بدافع من الإنسانية

الرئيس عباس: المشاركة الفلسطينية بإخماد حرائق جبال القدس جاءت بدافع من الإنسانية
سيارة إطفاء فلسطينية متجهة لإطفاء الحرائق في جبال القدس
رام الله - دنيا الوطن
أفاد مكتب وزير الأمن الداخلي الإسرائيلي، عومر بارليف، بأن الأخير تحدث هاتفياً مع الرئيس محمود عباس.

ووفق المكتب، فإن الوزير الإسرائيلي شكر الرئيس عباس على مساعدة السلطة في عملية "درع الجبال" لإطفاء الحرائق في جبال القدس.

ووصف الوزير الإسرائيلي الحرائق بالمأساة الكبيرة، وقال إن المساعدة الفلسطينية كانت مهمة ومؤثرة.

بدوره، أكد الرئيس عباس بأن المشاركة الفلسطينية في إخماد الحرائق جاءت بدافع من إنسانية دولة فلسطين وشعبها بغض النظر عن أي شيء، مشددًا على أن فلسطين تبادر دوما لمثل هذه المساعدات الإنسانية مهما كلفت من ثمن، وفق ما نقلت وكالة الأنباء الفلسطينية (وفا).

وكان وزير الجيش الإسرائيلي، بيني غانتس، علّق أمس الثلاثاء، على مبادرة الرئيس عباس، إرسال رجال إطفاء فلسطينيين لمساعدة إسرائيل على إطفاء الحرائق الكبيرة التي تشهدها في محيط مدينة القدس.

وقال غانتس في تغريدة عبر موقع التواصل الاجتماعي (تويتر): "أود أن أشكر رئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس على مبادرته بإرسال رجال إطفاء جاءوا لمساعدة إسرائيل في إخماد الحرائق هذا اليوم".

وأضاف: بأن "المسؤولية المتبادلة وإنقاذ الأرواح مصلحة مشتركة لنا جميعاً"، وفق تعبيره.

وكان ايلور ليفي، مراسل صحيفة (يديعوت أحرونوت) قال إن السلطة الفلسطينية، عرضت على إسرائيل المساعدة في إخماد الحرائق المندلعة في جبال القدس، لافتا إلى أنه تم قبول العرض.

وأكد ليفي، أن السلطة الفلسطينية أرسلت 20 رجل إطفاء وأربع مركبات إطفاء، منوها في الوقت ذاته أنهم سيبدؤون في الانضمام الى جهود الإطفاء جنباً الى جنب مع رجال الإطفاء الإسرائيليين.

وتجدد اندلاع الحرائق في جبال القدس، لليوم الثالث على التوالي، حيث انصابت ما يقارب 25 ألف دونم، فيما تحاول فرق الإطفاء الإٍسرائيلية، السيطرة عليها ولكنها فشلت في ذلك حتى اللحظة.

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