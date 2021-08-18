أبو غوش: قمع الاحتلال لحفل تكريم طلبة الثانوية العامة بالعيسوية يكشف عنصرية وفاشية الاحتلال

رام الله - دنيا الوطنقالت جبهة النضال الشعبي الفلسطيني أن تمادي قوات الاحتلال بعمليات القمع والعربدة في العاصمة القدس والتي تأتي بقرار سياسي استكمالا لمسلسل التهويد والتطهير العرقي، ومنع أية انشطة فلسطينية كما حدث بقمع قوات الاحتلال لحفل تكريم طلبة الثانوية العامة في بلدة العيسوية بمدينة القدس المحتلة، واستمرار واغلاق المؤسسات الفلسطينية ومنع احياء الأنشطة والفعاليات ومنع المخيمات الصيفية.وقال نائب الأمين العام للجبهة عوني أبو غوش إن فشل المجتمع الدولي في تحميل "إسرائيل" المسؤولية عن ممارساتها، وعدم اتخاذ إجراءات عقابية بحقها والتعامل معها كدولة فوق القانون سهل تطبيق مخططاتها وممارساتها على أرض الواقع، مشيرا إلى أن ما يجري انتهاك واضح وصريح للقانون الدولي، وقرارات الشرعية الدولية، ويكشف عنصرية وفاشية الاحتلال .وأعتبر أبو غوش قمع الاحتلال لحفل تكريم طلبة الثانوية العامة استكمالا لمخطط التهويد للمدينة، إن الاحتلال يسابق الزمن في تهويد القدس ويواصل فرض الحصار والضرائب على المؤسسات الفلسطينية في القدس بهدف شلها والقضاء عليها.وأشار أبو غوش أن تلك الإجراءات، لن تثني أبناء شعبنا عن مواصلة كافة أنشطته وحياته الطبيعية في القدس عاصمة دولة فلسطين وكافة بلداتها.