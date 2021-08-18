شؤون فلسطينية

فلسطين وسيريلانكا تبحثان آفاق التعاون الثنائي

فلسطين وسيريلانكا تبحثان آفاق التعاون الثنائي
رام الله - دنيا الوطن
استقبلت وزيرة السياحة والاثار، رُلى معايعة سفير جمهورية سريلانكا الديمقراطية الاشتراكية الجديد لدى دولة فلسطين السفير نوالاج بنت كوري وبحضور القنصل الفخري لسريلانكا لدى فلسطين المحامي ميشيل الشوملي، وذلك في مقر وزارة السياحة والاثار بمدينة بيت لحم.

ورحبت معايعة بالسفير نوالاج والوفد المرافق له، مؤكدة تمنياتها الكبيرة له بالنجاح والتوفيق في مهمته الجديدة سفير جمهورية سريلانكا الديمقراطية الاشتراكية الجديد لدى دولة فلسطين.

معايعة اكدت تطلعها لمزيد من التعاون الثنائي بين الطرفين في المجال السياحي ومجال التراث الثقافي معايعة تحدثت عن الهدف من خطة انعاش القطاع السياحي في انتاج واعتماد بروتوكولات صحية سياحية بمعايير عالمية بالإضافة لرفع كفاءة العاملين في القطاع السياحة وخاصة في موضوع العناية والوقاية والسلامة العامة وايجاد فرص عمل للعاطلين عن العمل وتجهيز المنشآت السياحية فضلا عن التوعية والترويج السياحي لفلسطين. 

وقالت معايعة، إن وزارة السياحة والآثار وفي إطار دورها وحرصها على تطوير وصيانة الأماكن السياحية الأثرية سعت لتطوير وتأهيل عديد المواقع، ومشروع تغطية فسيفساء قصر هشام والذي يضم أكبر وأجمل لوحة فسيفساء في الشرق الأوسط والعالم، يحظى باهتمام كبير جدا و تعتبر لوحة الفسيفساء والتي يحتضنها قصر هشام الاثري الاكبر في العالم بمساحة متصلة تصل لحوالي 827 متر مربع و تحتوي على 38 سجادة فسيفسائية و21 لونا صيغت ورسمت باحتراف وجمالية راقية.

هذا واتفق الطرفان على تنظيم لقاء بين مكاتب السفر الفلسطينية وسفارة سيريلانكا في فلسطين بهدف اطلاع المكاتب على ما تمتلكه سيريلانكا من امكانيات سياحيه، واتفق الطرفان على توقيع مذكرة تفاهم في المجال السياحي وبهدف التبادل السياحي بين الجانبين وبدورة فقد شكر السفير الوزيرة معايعة على حسن الاستقبال، مؤكدا تطلعه لمزيد من العمل المشترك بين سيريلانكا وفلسطين

أخبار ذات صلة

الأسرى كبار السن بسجن عسقلان يتلقون الجرعة الثالثة من اللقاح ضد (كورونا)

الأسرى كبار السن بسجن عسقلان يتلقون الجرعة الثالثة من اللقاح ضد (كورونا)

صالح ناصر يدعو لتبني استراتيجية كفاحية وطنية للأسرى وخاصة الإداريين

صالح ناصر يدعو لتبني استراتيجية كفاحية وطنية للأسرى وخاصة الإداريين

الرئيس عباس: المشاركة الفلسطينية بإخماد حرائق جبال القدس جاءت بدافع من الإنسانية

الرئيس عباس: المشاركة الفلسطينية بإخماد حرائق جبال القدس جاءت بدافع من الإنسانية

أبو غوش: قمع الاحتلال لحفل تكريم طلبة الثانوية العامة بالعيسوية يكشف عنصرية وفاشية الاحتلال

أبو غوش: قمع الاحتلال لحفل تكريم طلبة الثانوية العامة بالعيسوية يكشف عنصرية وفاشية الاحتلال

فيديو: &#34;الأوروبي&#34; يقرر وقف العمليات الجراحية والاكتفاء بتقديم الخدمات الطارئة والعاجلة

فيديو: "الأوروبي" يقرر وقف العمليات الجراحية والاكتفاء بتقديم الخدمات الطارئة والعاجلة

جمعية الهلال الأحمر لقطاع غزّة تعلن تغيير اسمها إلى جمعية عبد الشافي الصحية والمجتمعية

جمعية الهلال الأحمر لقطاع غزّة تعلن تغيير اسمها إلى جمعية عبد الشافي الصحية والمجتمعية

طالع: كشف &#34;تنسيقات مصرية&#34; للسفر عبر معبر رفح البري يوم الخميس

طالع: كشف "تنسيقات مصرية" للسفر عبر معبر رفح البري يوم الخميس

تبدأ بمهرجان في &#34;ملكة&#34;.. فصائل العمل الوطني والإسلامي تعلن انطلاق سلسلة فعاليات

تبدأ بمهرجان في "ملكة".. فصائل العمل الوطني والإسلامي تعلن انطلاق سلسلة فعاليات

التعليقات

الدنيا حكايات

الدكتاتورية والفساد على الطريقة الفلسطينية

الدكتاتورية والفساد على الطريقة الفلسطينية

شؤون فلسطينية

الأسرى كبار السن بسجن عسقلان يتلقون الجرعة الثالثة من اللقاح ضد (كورونا)

الأسرى كبار السن بسجن عسقلان يتلقون الجرعة الثالثة من اللقاح ضد (كورونا)

صالح ناصر يدعو لتبني استراتيجية كفاحية وطنية للأسرى وخاصة الإداريين

صالح ناصر يدعو لتبني استراتيجية كفاحية وطنية للأسرى وخاصة الإداريين

أبو غوش: قمع الاحتلال لحفل تكريم طلبة الثانوية العامة بالعيسوية يكشف عنصرية وفاشية الاحتلال

أبو غوش: قمع الاحتلال لحفل تكريم طلبة الثانوية العامة بالعيسوية يكشف عنصرية وفاشية الاحتلال

فلسطين وسيريلانكا تبحثان آفاق التعاون الثنائي

فلسطين وسيريلانكا تبحثان آفاق التعاون الثنائي

جمعية الهلال الأحمر لقطاع غزّة تعلن تغيير اسمها إلى جمعية عبد الشافي الصحية والمجتمعية

جمعية الهلال الأحمر لقطاع غزّة تعلن تغيير اسمها إلى جمعية عبد الشافي الصحية والمجتمعية

&#34;الزراعة&#34; وجمعية المشروع الإنشائي العربي توقعان مذكرة تفاهم

"الزراعة" وجمعية المشروع الإنشائي العربي توقعان مذكرة تفاهم

فيديو: بحضور قادة الفصائل.. الهيئة المستقلة تنظم لقاءً حول أوضاع الأسرى الإداريين بسجون الاحتلال

فيديو: بحضور قادة الفصائل.. الهيئة المستقلة تنظم لقاءً حول أوضاع الأسرى الإداريين بسجون الاحتلال

ناصر: جهود انهاء الانقسام وتحقيق المصالحة مستمرة والانتفاضات الشعبية دليل على أهمية القدس

ناصر: جهود انهاء الانقسام وتحقيق المصالحة مستمرة والانتفاضات الشعبية دليل على أهمية القدس

منوعات

هل انتهت دلال عبد العزيز من تصوير فيلمها الأخير قبل وفاتها؟

هل انتهت دلال عبد العزيز من تصوير فيلمها الأخير قبل وفاتها؟

شاهد كيف دافعت ابنة أحمد زاهر عن نفسها وشقيقتها

شاهد كيف دافعت ابنة أحمد زاهر عن نفسها وشقيقتها

شاهد: بطلة مسلسل &#34;حب للإيجار&#34; تصدم جمهورها بتغيير جذري في شكلها

شاهد: بطلة مسلسل "حب للإيجار" تصدم جمهورها بتغيير جذري في شكلها

شاهد: هنا الزاهد تتصدر الترند بسبب والدتها

شاهد: هنا الزاهد تتصدر الترند بسبب والدتها

شاهد: فنانة عربية يوضع تمثالها بمتحف الشمع &#34;مدام توسو&#34;.. من هي؟

شاهد: فنانة عربية يوضع تمثالها بمتحف الشمع "مدام توسو".. من هي؟

شاهد: الراقصة دينا تثير الجدل بارتدائها العباءة والحجاب

شاهد: الراقصة دينا تثير الجدل بارتدائها العباءة والحجاب

ما سبب امتناع أحمد العوضي عن السفر مع ياسمين برحلة علاجها بسويسرا؟

ما سبب امتناع أحمد العوضي عن السفر مع ياسمين برحلة علاجها بسويسرا؟

شاهد: هيا الشعيبي تعتذر من السعوديين عن إساءتها للمملكة

شاهد: هيا الشعيبي تعتذر من السعوديين عن إساءتها للمملكة

شاهد: هنا الزاهد تثير الجدل بتفاصيل عن حياتها الشخصية وخلافاتها مع زوجها

شاهد: هنا الزاهد تثير الجدل بتفاصيل عن حياتها الشخصية وخلافاتها مع زوجها

شاهد: ميريام فارس تثير الجدل بانفعالها و بكائها بحرقة بكلامها الجريء

شاهد: ميريام فارس تثير الجدل بانفعالها و بكائها بحرقة بكلامها الجريء

عربي

لـ &#34;اعتبارات إنسانية&#34;.. الإمارات تعلن استقبال الرئيس الأفغاني أشرف غني وأسرته

لـ "اعتبارات إنسانية".. الإمارات تعلن استقبال الرئيس الأفغاني أشرف غني وأسرته

لأول مرة منذ الأزمة الخليجية.. وصول السفير القطري الجديد إلى القاهرة لتسلم مهامه

لأول مرة منذ الأزمة الخليجية.. وصول السفير القطري الجديد إلى القاهرة لتسلم مهامه

عباس كامل يصل &#34;إسرائيل&#34; لبحث عدة ملفات مع بينت وغانتس

عباس كامل يصل "إسرائيل" لبحث عدة ملفات مع بينت وغانتس

ميقاتي: نحن في مرحلة &#34;الأمتار الأخيرة&#34; من عملية تشكيل الحكومة اللبنانية

ميقاتي: نحن في مرحلة "الأمتار الأخيرة" من عملية تشكيل الحكومة اللبنانية