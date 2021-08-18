فلسطين وسيريلانكا تبحثان آفاق التعاون الثنائي





هذا واتفق الطرفان على تنظيم لقاء بين مكاتب السفر الفلسطينية وسفارة سيريلانكا في فلسطين بهدف اطلاع المكاتب على ما تمتلكه سيريلانكا من امكانيات سياحيه، واتفق الطرفان على توقيع مذكرة تفاهم في المجال السياحي وبهدف التبادل السياحي بين الجانبين وبدورة فقد شكر السفير الوزيرة معايعة على حسن الاستقبال، مؤكدا تطلعه لمزيد من العمل المشترك بين سيريلانكا وفلسطين



وقالت معايعة، إن وزارة السياحة والآثار وفي إطار دورها وحرصها على تطوير وصيانة الأماكن السياحية الأثرية سعت لتطوير وتأهيل عديد المواقع، ومشروع تغطية فسيفساء قصر هشام والذي يضم أكبر وأجمل لوحة فسيفساء في الشرق الأوسط والعالم، يحظى باهتمام كبير جدا و تعتبر لوحة الفسيفساء والتي يحتضنها قصر هشام الاثري الاكبر في العالم بمساحة متصلة تصل لحوالي 827 متر مربع و تحتوي على 38 سجادة فسيفسائية و21 لونا صيغت ورسمت باحتراف وجمالية راقية.