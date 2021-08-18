على خلفية صاروخ غزة.. حزب (ليكود) يشن هجوماً كبيراً على نفتالي بينت





وقال (ليكود): إنه على ما يبدو امتنع بينت عن الرد تحت ضغط من العناصر المؤيدة "للإرهاب" داخل الائتلاف، كما ذكّر (ليكود) بينت بتصريحاته العديدة حول هذا الموضوع في الماضي، بما في ذلك قوله "لن نتسامح مع تنقيط الصواريخ" و "حكم الصاروخ الذي لا يضرب هدفاً كحكم الصاروخ الذي يضرب".





وتابع الحزب الذي يترأسه زعيم المعارضة، بنيامين نتنياهو: "حتى هذه اللحظة لم يرد بينيت، ماذا ينتظر؟".





رام الله - دنيا الوطنهاجم حزب (ليكود)، رئيس الوزراء الإسرائيلي، نفتالي بينت، لتجاهله الرد على إطلاق الصواريخ من غزة نحو سديروت قبل أيام، ولإصداره تعليمات لمؤسسة الأمن بعدم الرد.