الصحة الأمريكية: سنوفر جرعة ثالثة من اللقاح ابتداءً من 20 سبتمبر المقبل

رام الله - دنيا الوطنأفادت وزارة الصحة الأمريكية، اليوم الأربعاء، بأنها ستوفر جرعة ثالثة من اللقاح، للذين مرت ثمانية أشهر على الأقل، لأخذهم الجرعة الثانية.يأتي ذلك في وقت أعلنت فيه هيئة الغذاء والدواء الأميركية، البدء بمنح جرعة ثالثة من لقاحي "فايزر" و"موديرنا" ابتداءً من 20 أيلول/سبتمبر المقبل.وكان رئيس مستشفى شعاري تسيدك في إسرائيل، يوناتان هاليفي، أفاد بأنه يُلاحَظ انخفاض حاد في عدد حالات الإصابة والمرضى بحالة خطيرة في صفوف متلقي الجرعة الثالثة.وكشف في تصريحات أوردتها هيئة البث الإسرائيلية (مكان)، عن أن "المرضى غير المطعمين المعالجين في المستشفى، يقولون إنهم لا يفهمون كيف اتخذوا قراراً غبياً لهذه الدرجة بعدم تلقي اللقاح".إلى ذلك أعلن مستشفى برزيلاي في عسقلان، عن افتتاح قسم (كورونا) جديد.