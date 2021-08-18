يضم مسؤولاً كبيراً.. وفد أمني إسرائيلي يتجه إلى شرم الشيخ

رام الله - دنيا الوطنأفادت وسائل إعلام إسرائيلية، مساء اليوم الأربعاء، بأن وفد أمنياً يضم مسؤولاً كبيراً اتجه إلى شرم الشيخ، بالتزامن مع زيارة رئيس المخابرات المصرية، عباس كامل، لكلٍ من تل أبيب ورام الله.وكان مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي، نفتالي بينت، أفاد اليوم الأربعاء، بأن الأخير التقى وزير المخابرات المصرية اللواء عباس كامل في مكتبه بالقدس، وذلك للمرة الأولى.ووفق مكتب بينت، فإن الجانبين تحدثا عن العلاقات المشتركة، وبحثا ملف الوساطة بشأن الأوضاع في قطاع غزة.ووجه كامل دعوة لـ "بينت" باسم السيسي، للقيام بزيارة رسمية إلى مصر خلال الأسابيع المقبلة.ومن المقرر أن يلتقي كامل وزير جيش الاحتلال، بيني غانتس، مساء اليوم، لبحث تطورات الوضع في القطاع.