"الزراعة" وجمعية المشروع الإنشائي العربي توقعان مذكرة تفاهم

رام الله - دنيا الوطنوقع وزير الزراعة، رياض العطاري، اليوم الأربعاء، مذكرة تفاهم مع جمعية المشروع الإنشائي العربي بمحافظة أريحا والأغوار، ممثلة برئيس مجلس إدارة الجمعية محمد القطب.وتأتي هذه المذكرة ضمن توجهات الحكومة لتعزيز حالة الشراكة، والحفاظ على تطوير آلية التنسيق المشترك بين المؤسسات الحكومية والمدنية العاملة في القطاع الزراعي.واتفق الطرفان على مواصلة التعاون المشترك بهدف توفير مناخ جيد لدعم البحوث والتدريب والبرامج والأنشطة المتعلقة بالتدريب الزراعي للمهندسين، والأطباء البيطريين، وخريجي التصنيع الغذائي، والفنيين الزراعيين، والمزارعين، وإجراء الدورات التدريبية المتخصصة في مجالات عمل الطرفين لتنمية وتطوير القدرات الوطنية، والاستفادة من الأجهزة والمختبرات الموجودة لدى الطرفين في تنفيذ البحوث.وحضر توقيع المذكرة وكيل الوزارة عبد الله لحلوح، ومدير عام المنظمات غير الحكومية أشرف عنبتاوي، كما حضر من جمعية المشروع الإنشائي العربي مدير عام الجمعية عمر بشارات، وعضو مجلس إدارة الجمعية جمال عبد اللطيف.