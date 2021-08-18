فيديو: بحضور قادة الفصائل.. الهيئة المستقلة تنظم لقاءً حول أوضاع الأسرى الإداريين بسجون الاحتلال

خاص دنيا الوطن-عماد أبو سيفنظّمت الهيئة المستقلة لحقوق الإنسان، ظهر اليوم الأربعاء، لقاءً مهماً بمدينة غزة، حول أوضاع الأسرى الإداريين في سجون الاحتلال، وذلك بحضور ومشاركة ممثلين عن الفصائل، ومؤسسات معنية بحقوق الأسرى ونشطاء ومتضامنين.وحضر اللقاء، قادة العمل الوطني والإسلامي، الذين دعوا لحشد أكبر حملة دعم نصرةً للأسرى الإداريين في سجون الاحتلال، مطالبين السلطة الفلسطينية بتحريك ملفّهم دوليّا ورفع قضيتهم أمام محكمة الجنايات الدولية.وقال مصطفى إبراهيم، منسق المناصرة في الهيئة المستقلة لحقوق الإنسان:"إن هذا اللقاء يأتي ضمن الحملة الدولية للدفاع عن المعتقلين الإداريين، والذي بلغ عددهم نحو 540 معتقلاُ إدارياً في سجون الاحتلال الإسرائيلي"،وأكد أبراهيم في حديثه لـ "دنيا الوطن"، أن هذا الاعتقال يعتبر تعسفياً ومخالفاً للقوانين الدولية، وللإعلان العالمي لحقوق الإنسان، والعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، ويأتي في سياق ما تقوم به سلطات الاحتلال الإسرائيلي من ارتكاب الانتهاكات ضد الفلسطينيين بشكل عام وضد المعتقلين بشكل خاص.وأوضح أن هذا اللقاء يأتي لتسليط الضوء على معاناة المعتقلين الإداريين والانتهاكات التي تمارسها سلطات الاحتلال الإسرائيلية ضدهم، ومن أجل مخاطبة المجتمع الدولي والمنظمات الدولية التي تعني بحقوق الأسرى والإنسان.