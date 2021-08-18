الصحة الإسرائيلية تسمح بتطعيم التلاميذ ضد (كورونا) خلال ساعات الدوام داخل المدارس





ويأتي ذلك على الرغم من معارضة وزيرة التربية والتعليم يفعات شاشا بيتون، وفق ما نقلت هيئة البث الإسرائيلية (مكان).



وتعقيبًا على ذلك، قالت مصادر في وزارة التربية والتعليم الإسرائيلية، إن (كابينت كورونا) سيبت في مسألة تطعيم التلاميذ أثناء ساعات الدوام داخل المدارس.



وكان راديو (كان)، ذكر أن رئيس الوزراء الإسرائيلي، ووزارتي الصحة والتعليم، توصلوا إلى تفاهمات على أن افتتاح العام الدراسي للطلاب من سن (12 عاماً) وما فوق سيتم تحديده وفقًا لمعدل التطعيمات في الفصل الدراسي.





ووفقًا لهذه التفاهمات ففي المدن الحمراء، الصفوف الثامن، وما فوق، سيكون التعليم عن بعد (زوم)، في حال كان معدل التطعيمات والمتعافين أقل من 70٪ .



رام الله - دنيا الوطنوقع المدير العام لوزارة الصحة الإسرائيلية، نحمان آش اليوم الأربعاء، أمراً يسمح بتطعيم التلاميذ ضد (كورونا) خلال ساعات الدوام داخل المدارس.