دولي

إسرائيل: انخفاض حاد بعدد حالات الإصابة والمرضى بحالة خطيرة بصفوف متلقي الجرعة الثالثة

إسرائيل: انخفاض حاد بعدد حالات الإصابة والمرضى بحالة خطيرة بصفوف متلقي الجرعة الثالثة
توضيحية
رام الله - دنيا الوطن
قال رئيس مستشفى شعاري تسيدك في إسرائيل، يوناتان هاليفي، إنه يلاحظ انخفاضاً حاداً في عدد حالات الإصابة والمرضى بحالة خطيرة في صفوف متلقي الجرعة الثالثة. 

وكشف في تصريحات أوردتها هيئة البث الإسرائيلية (مكان)، عن أن "المرضى غير المطعمين المعالجين في المستشفى، يقولون إنهم لا يفهمون كيف اتخذوا قراراً غبياً لهذه الدرجة بعدم تلقي اللقاح".

إلى ذلك أعلن مستشفى برزيلاي في عسقلان، عن افتتاح قسم (كورونا) جديد. 

في سياق آخر، وقع المدير العام لوزارة الصحة الإسرائيلية، نحمان آش اليوم الأربعاء، أمراً يسمح بتطعيم التلاميذ ضد (كورونا) خلال ساعات الدوام داخل المدارس. 

ويأتي ذلك على الرغم من معارضة وزيرة التربية والتعليم يفعات شاشا بيتون، وفق ما نقلت هيئة البث الإسرائيلية (مكان).

وتعقيبًا على ذلك، قالت مصادر في وزارة التربية والتعليم الإسرائيلية، إن (كابينت كورونا) سيبت في مسألة تطعيم التلاميذ أثناء ساعات الدوام داخل المدارس.

وكان راديو (كان)، ذكر أن رئيس الوزراء الإسرائيلي، ووزارتي الصحة والتعليم، توصلوا إلى تفاهمات على أن افتتاح العام الدراسي للطلاب من سن (12 عاماً) وما فوق سيتم تحديده وفقًا لمعدل التطعيمات في الفصل الدراسي. 

ووفقًا لهذه التفاهمات ففي المدن الحمراء، الصفوف الثامن، وما فوق، سيكون التعليم عن بعد (زوم)، في حال كان معدل التطعيمات والمتعافين أقل من 70٪ .

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