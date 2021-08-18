اشتية يدعو الصليب الأحمر للتدخل من أجل الإفراج عن الأسرى القدامى بسجون الاحتلال









رام الله - دنيا الوطنبحث رئيس الوزراء د. محمد اشتية، اليوم الأربعاء في مكتبه برام الله، مع رئيسة بعثة الصليب الأحمر في القدس إليس دوبوف، أوضاع المعتقلين في سجون الاحتلال، وكذلك تطوير مراكز التوقيف الفلسطينية وفق المعايير الدولية.ودعا رئيس الوزراء الصليب الأحمر للتدخل من أجل الإفراج عن الأسرى القدامى في سجون الاحتلال، والذين كان من المفترض أن يفرج عنهم ضمن الدفعة الرابعة وفق الاتفاق الذي تراجعت عنه إسرائيل عام 2014.وأكد اشتية ضرورة أن يتابع الصليب الأحمر الزيادة المضطردة في الاعتقالات التي تنفذها قوات الاحتلال في مختلف محافظات الضفة الغربية، وكذلك متابعة ظروف الاعتقال وأحوال الأسرى المضربين عن الطعام.من جانب آخر، بحث الجانبان تطوير مراكز التوقيف المؤقتة التابعة للأجهزة الأمنية الفلسطينية لتكون ضمن المعايير الدولية، وكذلك مراقبة ومتابعة آليات التعامل مع الموقوفين خلال فترة التحقيق.وأشار رئيس الوزراء الى تعاون كافة الجهات المعنية وتقديم كافة التسهيلات لعمل بعثة الصليب الأحمر، وأن مراكز الإيقاف مفتوحة للزيارات من قبل بعثة الصليب الأحمر في أي وقت.