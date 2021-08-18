تفاصيل لقاء الرئيس عباس ورئيس المخابرات المصرية في رام الله





جاء ذلك خلال استقبال الرئيس عباس للضيف المصري، في مقر الرئاسة بمدينة رام الله.



وثمّن الرئيس عباس، مواقف وجهود ومبادرة مصر بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي لدعم الشعب الفلسطيني ونصرة قضيته العادلة.



من جانبه، نقل كامل، تحيات الرئيس عبد الفتاح السيسي لأخيه الرئيس محمود عباس، وتأكيده على حرص جمهورية مصر العربية على التنسيق والعمل مع دولة فلسطين في جميع الخطوات والمبادرات، لما فيه خير الشعبين والبلدين ودعم الشعب الفلسطيني في نيل حريته واستقلاله.



وحضر اللقاء، رئيس الهيئة العامة للشؤون المدنية، عضو اللجنة المركزية لحركة "فتح" الوزير حسين الشيخ، ورئيس جهاز المخابرات العامة اللواء ماجد فرج، ونائب رئيس الوزراء، وزير الإعلام نبيل أبو ردينة، ومستشار الرئيس الدبلوماسي مجدي الخالدي، ومن الجانب المصري اللواء عمرو نظمي، واللواء أحمد عبد الخالق.



رام الله - دنيا الوطنبحث الرئيس محمود عباس، اليوم الثلاثاء، مع رئيس جهاز المخابرات العامة المصرية، الوزير اللواء عباس كامل، والوفد المرافق له، آخر المستجدات في الأراضي الفلسطينية، وسبل تعزيز العلاقات الثنائية وتحقيق الاستقرار والسلام في المنطقة.