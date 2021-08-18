عباس كامل يدعو نفتالي بينت لزيارة مصر خلال الأسابيع المقبلة





ووجه كامل دعوة لـ "بينت" باسم السيسي، للقيام بزيارة رسمية إلى مصر خلال الأسابيع المقبلة.





ومن المقرر أن يلتقي كامل وزير جيش الاحتلال، بيني غانتس، مساء اليوم، لبحث تطورات الوضع في القطاع.





رام الله - دنيا الوطنأفاد مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي، نفتالي بينت، اليوم الأربعاء، بأن الأخير التقى وزير المخابرات المصرية اللواء عباس كامل في مكتبه بالقدس، وذلك للمرة الأولى.ووفق مكتب بينت، فإن الجانبين تحدثا عن العلاقات المشتركة، وبحثا ملف الوساطة بشأن الأوضاع في قطاع غزة.