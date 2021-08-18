شؤون فلسطينية

عباس كامل يدعو نفتالي بينت لزيارة مصر خلال الأسابيع المقبلة

عباس كامل يدعو نفتالي بينت لزيارة مصر خلال الأسابيع المقبلة
نفتالي بينت وعباس كامل
رام الله - دنيا الوطن
أفاد مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي، نفتالي بينت، اليوم الأربعاء، بأن الأخير التقى وزير المخابرات المصرية اللواء عباس كامل في مكتبه بالقدس، وذلك للمرة الأولى.

ووفق مكتب بينت، فإن الجانبين تحدثا عن العلاقات المشتركة، وبحثا ملف الوساطة بشأن الأوضاع في قطاع غزة.

ووجه كامل دعوة لـ "بينت" باسم السيسي، للقيام بزيارة رسمية إلى مصر خلال الأسابيع المقبلة.

ومن المقرر أن يلتقي كامل وزير جيش الاحتلال، بيني غانتس، مساء اليوم، لبحث تطورات الوضع في القطاع.

أخبار ذات صلة

فيديو: بحضور قادة الفصائل.. الهيئة المستقلة تنظم لقاءً حول أوضاع الأسرى الإداريين بسجون الاحتلال

فيديو: بحضور قادة الفصائل.. الهيئة المستقلة تنظم لقاءً حول أوضاع الأسرى الإداريين بسجون الاحتلال

ناصر: جهود انهاء الانقسام وتحقيق المصالحة مستمرة والانتفاضات الشعبية دليل على أهمية القدس

ناصر: جهود انهاء الانقسام وتحقيق المصالحة مستمرة والانتفاضات الشعبية دليل على أهمية القدس

اشتية يدعو الصليب الأحمر للتدخل من أجل الإفراج عن الأسرى القدامى بسجون الاحتلال

اشتية يدعو الصليب الأحمر للتدخل من أجل الإفراج عن الأسرى القدامى بسجون الاحتلال

تفاصيل لقاء الرئيس عباس ورئيس المخابرات المصرية في رام الله

تفاصيل لقاء الرئيس عباس ورئيس المخابرات المصرية في رام الله

الغول حول ملف المصالحة: ما يجري الان إعادة تجميده بدلا من تحريكه

الغول حول ملف المصالحة: ما يجري الان إعادة تجميده بدلا من تحريكه

القوى الوطنية والإسلامية: وجهنا لجنة الفعاليات الوطنية للقيام بما يلزم لإحياء ذكرى حريق الأقصى

القوى الوطنية والإسلامية: وجهنا لجنة الفعاليات الوطنية للقيام بما يلزم لإحياء ذكرى حريق الأقصى

التعليم العالي و&#34;مجموعة الاتصالات&#34; توقّعان مذكرة تفاهم لتقديم منح دراسية بمجال العلوم والتكنولوجيا

التعليم العالي و"مجموعة الاتصالات" توقّعان مذكرة تفاهم لتقديم منح دراسية بمجال العلوم والتكنولوجيا

شاهد: لحظة انقلاب جيب عسكري إسرائيلي بعد القاء الزجاجات الحارقة عليه

شاهد: لحظة انقلاب جيب عسكري إسرائيلي بعد القاء الزجاجات الحارقة عليه

التعليقات

الدنيا حكايات

الدكتاتورية والفساد على الطريقة الفلسطينية

الدكتاتورية والفساد على الطريقة الفلسطينية

شؤون فلسطينية

فيديو: بحضور قادة الفصائل.. الهيئة المستقلة تنظم لقاءً حول أوضاع الأسرى الإداريين بسجون الاحتلال

فيديو: بحضور قادة الفصائل.. الهيئة المستقلة تنظم لقاءً حول أوضاع الأسرى الإداريين بسجون الاحتلال

التعليم العالي و&#34;مجموعة الاتصالات&#34; توقّعان مذكرة تفاهم لتقديم منح دراسية بمجال العلوم والتكنولوجيا

التعليم العالي و"مجموعة الاتصالات" توقّعان مذكرة تفاهم لتقديم منح دراسية بمجال العلوم والتكنولوجيا

بالأسماء: الداخلية بغزة توضح آلية السفر عبر معبر رفح غداً الخميس

بالأسماء: الداخلية بغزة توضح آلية السفر عبر معبر رفح غداً الخميس

محافظ نابلس يقرر إغلاق مدارس النصارية غدا بسبب (كورونا)

محافظ نابلس يقرر إغلاق مدارس النصارية غدا بسبب (كورونا)

الاحتلال يهدم منشأة تجارية في بلدة يعبد للمرة الثانية خلال 9 أيام

الاحتلال يهدم منشأة تجارية في بلدة يعبد للمرة الثانية خلال 9 أيام

التربية&#34; تستنكر اعتداء الاحتلال على الطلبة والكادر التعليمي في طوباس

التربية" تستنكر اعتداء الاحتلال على الطلبة والكادر التعليمي في طوباس

المواصلات بغزة تستأنف عمل حافلات نقل الموظفين العمومين الداخلية

المواصلات بغزة تستأنف عمل حافلات نقل الموظفين العمومين الداخلية

مواجهات وإطلاق نار تجاه قوة للاحتلال في طوباس

مواجهات وإطلاق نار تجاه قوة للاحتلال في طوباس

منوعات

هل انتهت دلال عبد العزيز من تصوير فيلمها الأخير قبل وفاتها؟

هل انتهت دلال عبد العزيز من تصوير فيلمها الأخير قبل وفاتها؟

شاهد كيف دافعت ابنة أحمد زاهر عن نفسها وشقيقتها

شاهد كيف دافعت ابنة أحمد زاهر عن نفسها وشقيقتها

شاهد: بطلة مسلسل &#34;حب للإيجار&#34; تصدم جمهورها بتغيير جذري في شكلها

شاهد: بطلة مسلسل "حب للإيجار" تصدم جمهورها بتغيير جذري في شكلها

شاهد: هنا الزاهد تتصدر الترند بسبب والدتها

شاهد: هنا الزاهد تتصدر الترند بسبب والدتها

شاهد: فنانة عربية يوضع تمثالها بمتحف الشمع &#34;مدام توسو&#34;.. من هي؟

شاهد: فنانة عربية يوضع تمثالها بمتحف الشمع "مدام توسو".. من هي؟

شاهد: الراقصة دينا تثير الجدل بارتدائها العباءة والحجاب

شاهد: الراقصة دينا تثير الجدل بارتدائها العباءة والحجاب

ما سبب امتناع أحمد العوضي عن السفر مع ياسمين برحلة علاجها بسويسرا؟

ما سبب امتناع أحمد العوضي عن السفر مع ياسمين برحلة علاجها بسويسرا؟

شاهد: هيا الشعيبي تعتذر من السعوديين عن إساءتها للمملكة

شاهد: هيا الشعيبي تعتذر من السعوديين عن إساءتها للمملكة

شاهد: هنا الزاهد تثير الجدل بتفاصيل عن حياتها الشخصية وخلافاتها مع زوجها

شاهد: هنا الزاهد تثير الجدل بتفاصيل عن حياتها الشخصية وخلافاتها مع زوجها

شاهد: ميريام فارس تثير الجدل بانفعالها و بكائها بحرقة بكلامها الجريء

شاهد: ميريام فارس تثير الجدل بانفعالها و بكائها بحرقة بكلامها الجريء

عربي

لأول مرة منذ الأزمة الخليجية.. وصول السفير القطري الجديد إلى القاهرة لتسلم مهامه

لأول مرة منذ الأزمة الخليجية.. وصول السفير القطري الجديد إلى القاهرة لتسلم مهامه

عباس كامل يصل &#34;إسرائيل&#34; لبحث عدة ملفات مع بينت وغانتس

عباس كامل يصل "إسرائيل" لبحث عدة ملفات مع بينت وغانتس

ميقاتي: نحن في مرحلة &#34;الأمتار الأخيرة&#34; من عملية تشكيل الحكومة اللبنانية

ميقاتي: نحن في مرحلة "الأمتار الأخيرة" من عملية تشكيل الحكومة اللبنانية

الرئيس اللبناني: لن أستقيل وتشكيل الحكومة الجديدة خلال أيام

الرئيس اللبناني: لن أستقيل وتشكيل الحكومة الجديدة خلال أيام