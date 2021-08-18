شؤون فلسطينية

التعليم العالي و"مجموعة الاتصالات" توقّعان مذكرة تفاهم لتقديم منح دراسية بمجال العلوم والتكنولوجيا

التعليم العالي و"مجموعة الاتصالات" توقّعان مذكرة تفاهم لتقديم منح دراسية بمجال العلوم والتكنولوجيا
رام الله - دنيا الوطن
وقّع وزير التعليم العالي والبحث العلمي أ. د. محمود أبو مويس والرئيس التنفيذي لمجموعة الاتصالات الفلسطينية عمار العكر، اليوم، مذكرة تفاهم لتقديم مجموعة من المنح الدراسية بدعم من "مجموعة الاتصالات" للطلبة الناجحين في امتحان الثانوية العامة في الضفة الغربية وقطاع غزة للعام 2021، وذلك في مجال العلوم والتكنولوجيا؛ بما ينسجم مع احتياجات سوق العمل. 

جاء ذلك بحضور وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات د. إسحق سدر، وعدد من أسرتي "التعليم العالي" ومجموعة الاتصالات. 

وفي هذا السياق، أكد أبو مويس أن نهج الوزارة يُركّز على توجيه المنح الدراسية التي يُقدّمها الشركاء المحليون ومنهم مجموعة الاتصالات؛ إلى تخصصات يحتاجها سوق العمل، وبما يسهم في الحد من معدلات البطالة المتفشية بشكل خاص بين صفوف الخريجين. 

وأشاد الوزير بتعاون والتزام مجموعة الاتصالات بتقديم منحٍ دراسيةٍ سنويةٍ في مجالات مُحدّدة منها بالمجال التقني، وأخرى بمجال العلوم والتكنولوجيا، وذلك بما يؤكد على روح الانتماء والحرص على دعم الطلبة، وبما يتواءم مع رؤية وزارة التعليم العالي ويخدم المجتمع الفلسطيني، ويسهم في تحقيق التنمية المستدامة، مؤكداً على مبدأ العدالة والشفافية في توزيع المنح الدراسية وفق معايير مُحدّدة وواضحة. 

وتابع أبو مويس: "إن تقديم هذه المنح الدراسية في تخصصات ومجالات مُعينة، إنما يهدف لتعزيز توجه الطلبة نحو هذه التخصصات والمجالات، وذلك نظراً لحاجة سوق العمل المحلية والدولية، وبما يخدم في المُحصّلة تحقيق التنمية الشاملة المستدامة، التي تضم التطور للمجتمع الفلسطيني، وتسهم في بناء الدولة الفلسطينية المستقلة". 

من جهته، أكد الوزير سدر أن قيام مجموعة الاتصالات الفلسطينية بتخصيص منح هذا العام في مجال العلوم والتكنولوجيا، يعتبر خطوة مهمة تنسجم مع طبيعة المرحلة التي تشهدها مختلف الدول بسبب الجائحة، وتنسجم مع توجهات الحكومة الفلسطينية في عملية التحوّل الرقمي، حيث أصبحت الحاجة لزيادة أعداد خريجي تخصص تكنولوجيا المعلومات ضرورة ملحة. 

وأشار سدر إلى أن وزارة الاتصالات تولي اهتمامًا كبيرًا بطلبة الجامعات، وأن أبواب الوزارة مفتوحة أمام الطلبة للاستفادة من الخدمات التدريبية التي تقدمها الوزارة. 

من جانبه، قال العكر: "يسعدنا استمرار التعاون مع وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، ونثمن جهودهم المبذولة لتطوير قطاع التعليم في فلسطين بما يتماشى مع التطورات التكنولوجية المواكبة لهذا القطاع، والتي تعمل على تسهيل التحصيل العلمي وتوفير الوقت والجهد لطالبي العلم". 

وأضاف: "استمرينا في مجموعة الاتصالات بالقيام بأداء دورنا الريادي في تمكين الشباب من خلال برنامج مجموعة الاتصالات للمنح الجامعية والتقنية؛ منذ إطلاق البرنامج عام 2010، وقدّمت المجموعة (6124) منحة حتى اللحظة، وبلغ اجمالي عدد الخريجين حتى الآن أكثر من )1020(منهم (779) خريجًا جامعيًا و(241) خريجًا تقنيًا".  

وأشار العكر إلى أن إطلاق منح مجموعة الاتصالات للعلوم والتكنولوجيا لهذا العام، يأتي انسجاماً مع رؤية وزارة التعليم العالي والحكومة لدعم قطاع التكنولوجيا في فلسطين، خاصةً في ظل الحضور القوي للتكنولوجيا في العصر الحالي، "فلا بد أن نهتم بها أيضاً في عملية التعليم مما لها من تأثير إيجابي، حيث تعتبر تكنولوجيا المعلومات من المساقات المطلوبة والضرورية في المستقبل، أي أنه أصبح تخصصًا مستقبليًا يستطيع خريجي هذا المساق العثور على فرص عمل أكثر، حيث أصبحت أساليب وعناصر العملية التعليمّية تعتمد جذريًا على التكنولوجيا والوسائل المتقدمة والذكاء الاصطناعي". 

وأكد العكر الاستمرار بتقديم المنح الجامعية والتقنية للطلبة الذين حصلوا عليها في الأعوام السابقة، والمتفوقين أكاديمياً، والمستوفين لشروط استمرار المنحة، إضافةً إلى منح الأيتام القاطنين في دور الأيتام، والطلبة من ذوي الإعاقة والذين يتم ترشيحهم من قبل وزارة التعليم العالي. 

أخبار ذات صلة

القوى الوطنية والإسلامية: وجهنا لجنة الفعاليات الوطنية للقيام بما يلزم لإحياء ذكرى حريق الأقصى

القوى الوطنية والإسلامية: وجهنا لجنة الفعاليات الوطنية للقيام بما يلزم لإحياء ذكرى حريق الأقصى

شاهد: لحظة انقلاب جيب عسكري إسرائيلي بعد القاء الزجاجات الحارقة عليه

شاهد: لحظة انقلاب جيب عسكري إسرائيلي بعد القاء الزجاجات الحارقة عليه

بالأسماء: الداخلية بغزة توضح آلية السفر عبر معبر رفح غداً الخميس

بالأسماء: الداخلية بغزة توضح آلية السفر عبر معبر رفح غداً الخميس

(واللا): حال اندلعت جولة تصعيد طويلة فستفشل مصر باحتواء الوضع الميداني

(واللا): حال اندلعت جولة تصعيد طويلة فستفشل مصر باحتواء الوضع الميداني

محافظ نابلس يقرر إغلاق مدارس النصارية غدا بسبب (كورونا)

محافظ نابلس يقرر إغلاق مدارس النصارية غدا بسبب (كورونا)

الاحتلال يهدم منشأة تجارية في بلدة يعبد للمرة الثانية خلال 9 أيام

الاحتلال يهدم منشأة تجارية في بلدة يعبد للمرة الثانية خلال 9 أيام

التربية&#34; تستنكر اعتداء الاحتلال على الطلبة والكادر التعليمي في طوباس

التربية" تستنكر اعتداء الاحتلال على الطلبة والكادر التعليمي في طوباس

المواصلات بغزة تستأنف عمل حافلات نقل الموظفين العمومين الداخلية

المواصلات بغزة تستأنف عمل حافلات نقل الموظفين العمومين الداخلية

التعليقات

الدنيا حكايات

الدكتاتورية والفساد على الطريقة الفلسطينية

الدكتاتورية والفساد على الطريقة الفلسطينية

شؤون فلسطينية

التعليم العالي و&#34;مجموعة الاتصالات&#34; توقّعان مذكرة تفاهم لتقديم منح دراسية بمجال العلوم والتكنولوجيا

التعليم العالي و"مجموعة الاتصالات" توقّعان مذكرة تفاهم لتقديم منح دراسية بمجال العلوم والتكنولوجيا

محافظ نابلس يقرر إغلاق مدارس النصارية غدا بسبب (كورونا)

محافظ نابلس يقرر إغلاق مدارس النصارية غدا بسبب (كورونا)

الاحتلال يهدم منشأة تجارية في بلدة يعبد للمرة الثانية خلال 9 أيام

الاحتلال يهدم منشأة تجارية في بلدة يعبد للمرة الثانية خلال 9 أيام

المواصلات بغزة تستأنف عمل حافلات نقل الموظفين العمومين الداخلية

المواصلات بغزة تستأنف عمل حافلات نقل الموظفين العمومين الداخلية

مواجهات وإطلاق نار تجاه قوة للاحتلال في طوباس

مواجهات وإطلاق نار تجاه قوة للاحتلال في طوباس

قوات الاحتلال تجرف قطعة أرض شرق بيت لحم

قوات الاحتلال تجرف قطعة أرض شرق بيت لحم

عباس زكي: تخليد شهداء الجيشين الأردني والعراقي في فلسطين واجب وطني

عباس زكي: تخليد شهداء الجيشين الأردني والعراقي في فلسطين واجب وطني

عشرات المستوطنين يقتحمون المسجد الأقصى

عشرات المستوطنين يقتحمون المسجد الأقصى

منوعات

هل انتهت دلال عبد العزيز من تصوير فيلمها الأخير قبل وفاتها؟

هل انتهت دلال عبد العزيز من تصوير فيلمها الأخير قبل وفاتها؟

شاهد كيف دافعت ابنة أحمد زاهر عن نفسها وشقيقتها

شاهد كيف دافعت ابنة أحمد زاهر عن نفسها وشقيقتها

شاهد: بطلة مسلسل &#34;حب للإيجار&#34; تصدم جمهورها بتغيير جذري في شكلها

شاهد: بطلة مسلسل "حب للإيجار" تصدم جمهورها بتغيير جذري في شكلها

شاهد: هنا الزاهد تتصدر الترند بسبب والدتها

شاهد: هنا الزاهد تتصدر الترند بسبب والدتها

شاهد: فنانة عربية يوضع تمثالها بمتحف الشمع &#34;مدام توسو&#34;.. من هي؟

شاهد: فنانة عربية يوضع تمثالها بمتحف الشمع "مدام توسو".. من هي؟

شاهد: الراقصة دينا تثير الجدل بارتدائها العباءة والحجاب

شاهد: الراقصة دينا تثير الجدل بارتدائها العباءة والحجاب

ما سبب امتناع أحمد العوضي عن السفر مع ياسمين برحلة علاجها بسويسرا؟

ما سبب امتناع أحمد العوضي عن السفر مع ياسمين برحلة علاجها بسويسرا؟

شاهد: هيا الشعيبي تعتذر من السعوديين عن إساءتها للمملكة

شاهد: هيا الشعيبي تعتذر من السعوديين عن إساءتها للمملكة

شاهد: هنا الزاهد تثير الجدل بتفاصيل عن حياتها الشخصية وخلافاتها مع زوجها

شاهد: هنا الزاهد تثير الجدل بتفاصيل عن حياتها الشخصية وخلافاتها مع زوجها

شاهد: ميريام فارس تثير الجدل بانفعالها و بكائها بحرقة بكلامها الجريء

شاهد: ميريام فارس تثير الجدل بانفعالها و بكائها بحرقة بكلامها الجريء

عربي

لأول مرة منذ الأزمة الخليجية.. وصول السفير القطري الجديد إلى القاهرة لتسلم مهامه

لأول مرة منذ الأزمة الخليجية.. وصول السفير القطري الجديد إلى القاهرة لتسلم مهامه

ميقاتي: نحن في مرحلة &#34;الأمتار الأخيرة&#34; من عملية تشكيل الحكومة اللبنانية

ميقاتي: نحن في مرحلة "الأمتار الأخيرة" من عملية تشكيل الحكومة اللبنانية

الرئيس اللبناني: لن أستقيل وتشكيل الحكومة الجديدة خلال أيام

الرئيس اللبناني: لن أستقيل وتشكيل الحكومة الجديدة خلال أيام

أبو الغيط: نشكر اليابان على دعمها المستمر لوكالة (أونروا) وللمساعدات الإنسانية للفلسطينيين

أبو الغيط: نشكر اليابان على دعمها المستمر لوكالة (أونروا) وللمساعدات الإنسانية للفلسطينيين