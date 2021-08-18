التعليم العالي و"مجموعة الاتصالات" توقّعان مذكرة تفاهم لتقديم منح دراسية بمجال العلوم والتكنولوجيا



وأضاف: "استمرينا في مجموعة الاتصالات بالقيام بأداء دورنا الريادي في تمكين الشباب من خلال برنامج مجموعة الاتصالات للمنح الجامعية والتقنية؛ منذ إطلاق البرنامج عام 2010، وقدّمت المجموعة (6124) منحة حتى اللحظة، وبلغ اجمالي عدد الخريجين حتى الآن أكثر من )1020(منهم (779) خريجًا جامعيًا و(241) خريجًا تقنيًا".



وأشار العكر إلى أن إطلاق منح مجموعة الاتصالات للعلوم والتكنولوجيا لهذا العام، يأتي انسجاماً مع رؤية وزارة التعليم العالي والحكومة لدعم قطاع التكنولوجيا في فلسطين، خاصةً في ظل الحضور القوي للتكنولوجيا في العصر الحالي، "فلا بد أن نهتم بها أيضاً في عملية التعليم مما لها من تأثير إيجابي، حيث تعتبر تكنولوجيا المعلومات من المساقات المطلوبة والضرورية في المستقبل، أي أنه أصبح تخصصًا مستقبليًا يستطيع خريجي هذا المساق العثور على فرص عمل أكثر، حيث أصبحت أساليب وعناصر العملية التعليمّية تعتمد جذريًا على التكنولوجيا والوسائل المتقدمة والذكاء الاصطناعي".



وأكد العكر الاستمرار بتقديم المنح الجامعية والتقنية للطلبة الذين حصلوا عليها في الأعوام السابقة، والمتفوقين أكاديمياً، والمستوفين لشروط استمرار المنحة، إضافةً إلى منح الأيتام القاطنين في دور الأيتام، والطلبة من ذوي الإعاقة والذين يتم ترشيحهم من قبل وزارة التعليم العالي.



رام الله - دنيا الوطنوقّع وزير التعليم العالي والبحث العلمي أ. د. محمود أبو مويس والرئيس التنفيذي لمجموعة الاتصالات الفلسطينية عمار العكر، اليوم، مذكرة تفاهم لتقديم مجموعة من المنح الدراسية بدعم من "مجموعة الاتصالات" للطلبة الناجحين في امتحان الثانوية العامة في الضفة الغربية وقطاع غزة للعام 2021، وذلك في مجال العلوم والتكنولوجيا؛ بما ينسجم مع احتياجات سوق العمل.جاء ذلك بحضور وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات د. إسحق سدر، وعدد من أسرتي "التعليم العالي" ومجموعة الاتصالات.وفي هذا السياق، أكد أبو مويس أن نهج الوزارة يُركّز على توجيه المنح الدراسية التي يُقدّمها الشركاء المحليون ومنهم مجموعة الاتصالات؛ إلى تخصصات يحتاجها سوق العمل، وبما يسهم في الحد من معدلات البطالة المتفشية بشكل خاص بين صفوف الخريجين.وأشاد الوزير بتعاون والتزام مجموعة الاتصالات بتقديم منحٍ دراسيةٍ سنويةٍ في مجالات مُحدّدة منها بالمجال التقني، وأخرى بمجال العلوم والتكنولوجيا، وذلك بما يؤكد على روح الانتماء والحرص على دعم الطلبة، وبما يتواءم مع رؤية وزارة التعليم العالي ويخدم المجتمع الفلسطيني، ويسهم في تحقيق التنمية المستدامة، مؤكداً على مبدأ العدالة والشفافية في توزيع المنح الدراسية وفق معايير مُحدّدة وواضحة.وتابع أبو مويس: "إن تقديم هذه المنح الدراسية في تخصصات ومجالات مُعينة، إنما يهدف لتعزيز توجه الطلبة نحو هذه التخصصات والمجالات، وذلك نظراً لحاجة سوق العمل المحلية والدولية، وبما يخدم في المُحصّلة تحقيق التنمية الشاملة المستدامة، التي تضم التطور للمجتمع الفلسطيني، وتسهم في بناء الدولة الفلسطينية المستقلة".من جهته، أكد الوزير سدر أن قيام مجموعة الاتصالات الفلسطينية بتخصيص منح هذا العام في مجال العلوم والتكنولوجيا، يعتبر خطوة مهمة تنسجم مع طبيعة المرحلة التي تشهدها مختلف الدول بسبب الجائحة، وتنسجم مع توجهات الحكومة الفلسطينية في عملية التحوّل الرقمي، حيث أصبحت الحاجة لزيادة أعداد خريجي تخصص تكنولوجيا المعلومات ضرورة ملحة.وأشار سدر إلى أن وزارة الاتصالات تولي اهتمامًا كبيرًا بطلبة الجامعات، وأن أبواب الوزارة مفتوحة أمام الطلبة للاستفادة من الخدمات التدريبية التي تقدمها الوزارة.من جانبه، قال العكر: "يسعدنا استمرار التعاون مع وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، ونثمن جهودهم المبذولة لتطوير قطاع التعليم في فلسطين بما يتماشى مع التطورات التكنولوجية المواكبة لهذا القطاع، والتي تعمل على تسهيل التحصيل العلمي وتوفير الوقت والجهد لطالبي العلم".