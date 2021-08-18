حبيب: إذا فرضت علينا الحرب سندافع عن أنفسنا وشعبنا.. وهذه علاقتنا مع ايران

خاص دنيا الوطنقال خضر حبيب، القيادي في حركة الجهاد الإسلامي: "نحن ندرك في حركة الجهاد الإسلامي، وكل الشعب الفلسطيني، يدرك أن نوايا العدو الصهيوني تجاه شعبنا الفلسطيني باستمرار، هي نوايا عدوانية".وأضاف حبيب في تصريح لـ"دنيا الوطن": "العدو الصهيوني يحاصر قطاع غزة، منذ أكثر من 15 عاماً، وشن عدواناً متواصلاً على شعبنا، ويأخذ أشكالاً متعددة، حيث أن الحصار شكل من أشكال العدوان".وأكد حبيب، أن الشعب الفلسطيني في صراع وجودي مع الاحتلال، لافتا إلى أن تهديداته بشن عملية عسكرية على قطاع غزة، حيث قال: "نحن ندافع عن قضية عادلة ومقدسة، نحن لم نعتد على أحد ولم نظلم أحد كما فعل الاحتلال، ولكن إذا فرضت علينا الحرب من قبل العدو الصهيوني، سندافع عن أنفسنا وعن شعبنا، وعن حقوقنا الثابتة في فلسطين، كل فلسطين".وأضاف: "الاحتلال يشن عدواناً على كل شعبنا الفلسطيني، ففي قاموس الاحتلال أن الفلسطيني الجيد هو الفلسطيني الميت، وهو لا يريد الشعب الفلسطيني على أرضه، وإنما يريد تفريغه واقتلاعه، وإقامة كيانه الغاصب، حيث جلب آلاف وملايين المستوطنين حتى يتم استبدالهم بشعبنا الفلسطيني، لكن شعبنا الفلسطيني متمسك ومتجذر بأرضه، ومتمسك بحقوقه وثوابت قضيته، ونحن بإذن الله لن تخيفنا هذه التهديدات، وسنحبط كل مشاريع هذا العدو الصهيوني".وفيما يتعلق بعلاقة حركته مع الرئاسة الإيرانية الجديدة، برئاسة إبراهيم رئيسي، أكد القيادي في الجهاد، أن حركته تتحدد علاقاتها قربا وبعدا مع أي دولة وحركة ومؤسسة، بقدر قربها من القضية الفلسطينية، لافتا إلى أن إيران تتبنى القضية الفلسطينية ودعمتها منذ قيام الثورة الإسلامية في إيران.وقال حبيب: "نحن نشكر الجمهورية في إيران، حركة الجهاد الإسلامي تعزز علاقاتها مع حلفائها في إيران ومحور المقاومة، لأننا نواجه عدو واحد، وهو العدو الصهيوني المدعوم من الولايات المتحدة الأمريكية".