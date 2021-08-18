بالأسماء: الداخلية بغزة توضح آلية السفر عبر معبر رفح غداً الخميس

رام الله - دنيا الوطنأعلنت الهيئة العامة للمعابر والحدود في وزارة الداخلية والأمن الوطني بقطاع غزة، عن الية سفر المواطنين عبر معبر رفح البري، جنوبي قطاع غزة ليوم غدٍ الخميس.وأكدت الهيئة في تصريح نشرته على موقع الوزارة الالكتروني، مساء اليوم الأربعاء، أن السفر غداً الخميس، سيكون للحافلتين الثانية والثالثة حتى الرقم (150) من كشف رقم (2021/28).وطالبت الهيئة، المسافرين، التواجد في تمام الساعة 7:00 صباحاً في الصالة الخارجية للمعبر، مشددة على ضرورة تحديث بيانات جوازات السفر الصادرة حديثاً خلال عام 2020، لدى مديريات الداخلية في المحافظات، وإحضار حجة عدم ممانعة في حال سفر أحد الوالدين مع أبنائه دون الطرف الآخر.