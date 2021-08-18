(واللا): حال اندلعت جولة تصعيد طويلة فستفشل مصر باحتواء الوضع الميداني

رام الله - دنيا الوطننقل موقع (واللا)، عم مسؤولين في المؤسسة الأمنية الإسرائيلية، قوله: "إن ضغوطًا مورست على الحكومة الإسرائيلية لمنعها من الرد على الصاروخ الذي استهدف مستوطنة (سديروت) خشية الانجرار إلى أيام تصعيد طويلة.وأضاف المسؤولون: "إنه في حال انطلقت جولة تصعيد طويلة فستفشل مصر من احتواء الوضع الميداني".وبخصوص ملفات قطاع غزة الحياتية، قال المسؤولون للموقع العبري: إنه "لا جدوى في هذه المرحلة من الاستمرار إغلاق معبر كرم أبو سالم أمام مواد البناء لأن معظم المواد والمعدات تدخل من معبر رفح".وعقب تعثر التوصل إلى اتفاق بشأن إدخال أموال المنحة القطرية وإعادة إعمار القطاع بعد الحرب الأخيرة، هددت الفصائل الفلسطينية بتصعيد الأوضاع الميدانية والتلويح بالعودة إلى تفعيل المسيرات الشعبية وفعاليات الإرباك الليلي على الحدود، وهو ما دفع الحكومة الإسرائيلية إلى الامتناع عن الرد على الصاروخ، وفق مراقبين.