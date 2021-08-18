محافظ نابلس يقرر إغلاق مدارس النصارية غدا بسبب (كورونا)

رام الله - دنيا الوطنقرر محافظ نابلس إبراهيم رمضان، إغلاق منطقة النصارية شرق نابلس، غدا الخميس، بسبب ارتفاع أعداد الإصابات بفيروس كورونا.وقالت محافظة نابلس، في بيان صحفي، اليوم الاربعاء، "بناءً على مجريات الحالة الوبائية وارتفاع أعداد الإصابات في منطقة النصارية، وحرصا على سلامة أبنائنا وبناتنا في المدارس التعليمية هناك، فقد تقرر إغلاق مدارس منطقة النصارية ليوم غدٍ الخميس الموافق 19/8/2021، منعا من انتشار الفيروس، على أن تعود الدراسة ضمن مستجدات الوضع الراهن، وبناءً على المؤشرات في البلدة.ودعت المحافظة، وبالتعاون مع اللجنة الصحية، كافة المواطنين للتوجه لتلقي طعم كورونا، حفاظا على صحتهم، وسلامتهم، ومنعا من تفاقم الأعراض، في حال تعرض الشخص للإصابة بالفيروس.