شؤون فلسطينية

التربية" تستنكر اعتداء الاحتلال على الطلبة والكادر التعليمي في طوباس

التربية" تستنكر اعتداء الاحتلال على الطلبة والكادر التعليمي في طوباس
ارشيفية
رام الله - دنيا الوطن
استنكرت وزارة التربية والتعليم، اليوم الأربعاء، اعتداء جيش الاحتلال الإسرائيلي على طلبة وكادر مدرسة ذكور تياسير الثانوية في مديرية طوباس، والذي أسفر عن إصابة الطالب حسام صبيح، كما منع الطلبة والمعلمين من الوصول إليها.

وأكدت الوزارة، أن هذه الممارسات المجحفة والمتواصلة بحق الأطفال والطلبة وأبناء الأسرة التربوية في كافة المناطق، تتطلب اتخاذ موقف حازم من دول العالم والمؤسسات الحقوقية والقانونية ومنظمات حماية الأطفال، خاصة في ظل تصاعد وتيرة الاعتداءات مع مستهل العام الدراسي، الأمر الذي يعرقل وصول الطلبة إلى مدارسهم، ويحرمهم من تلقي تعليمهم بشكل آمن ومستقر أسوة بأطفال العالم.

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