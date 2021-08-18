المواصلات بغزة تستأنف عمل حافلات نقل الموظفين العمومين الداخلية

رام الله - دنيا الوطنأعلنت وزارة النقل والمواصلات في قطاع غزة، استئناف عمل حافلات نقل الموظفين العمومين الداخلية، وذلك بدءاً من يوم الأحد الموافق 22 من الشهر الجاري.أكد أ. معين قويدر رئيس قطاع سلطة الترخيص بأنه سيتم نقل الموظفين وفق إجراءات الوقاية والسلامة حسب البروتوكول المعمول به في وزارة الصحة.وتابع قويدر بالقول ان آلية عمل الباصات ستكون وفق الآلية السابقة في كل منطقة ونفس خط السير.ودعا قويدر الموظفين بضرورة الالتزام بالتعليمات حرصا ً على سلامتهم والمصلحة العامة.الجدير بالذكر أن قرار عودة الباصات جاء بناءً على توصيات لجنة المتابعة الحكومية حيث أوقفت حافلات نقل الموظفين الداخلية منذ انتشار جائحة كورونا.