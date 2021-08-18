شؤون فلسطينية

مواجهات وإطلاق نار تجاه قوة للاحتلال في طوباس

مواجهات وإطلاق نار تجاه قوة للاحتلال في طوباس
رام الله - دنيا الوطن
اندلعت مواجهات واشتباكات مسلحة، صباح اليوم، أطلق خلالها مقاومين النار تجاه قوة من جيش الاحتلال خلال اقتحامها مدينة طوباس.

وأفادت مصادر محلية أن قوة من جيش الاحتلال اقتحمت المدينة في وقت مبكر من صباح اليوم، وتصدى لها مجموعة من الشبان بالزجاجات الحارقة والحجارة، فيما أطلق مقاومون النار على دوريات الاحتلال.

وقالت المصادر إن الشبان استهدفوا قوات الاحتلال التي انتشرت في مناطق مختلفة من المدينة، بالزجاجات الحارقة، وأظهر مقطع مصور انقلاب آلية لجيش الاحتلال خلال استهدافها بالحجارة و"المولوتوف".

وأظهر مقطع فيديو متداول على صفحات مواقع التواصل الاجتماعي، أصوات إطلاق نار تزامناً مع اقتحام قوات الاحتلال للمدينة، مع ساعات الصباح الباكر.

وأشارت إلى أن قوات الاحتلال اعتقلت المواطن فواز أبو دواس، عقب اقتحام منزله في المدينة، ونقلته إلى جهة غير معلومة.

وتعرضت قوات الاحتلال لأكثر من عملية إطلاق خلال اقتحامها لمناطق، في جنين ومدينة نابلس، خلال الأيام الماضية.

وتصاعدت عمليات إطلاق النار على قوات الاحتلال في الآونة الأخيرة، وخاصة خلال وبعد معركة "سيف القدس"، وشهدت الأيام الماضية اشتباكات عنيفة في مخيم ومدينة جنين، حيث ارتقى 4 شهداء بينهم الشهيد القسامي أمجد حسينية.

وكانت حركة "حماس" في محافظة جنين قد نعت "ابنها" الشهيد أمجد إياد حسينية، مؤكدة على "إن مقاومة الاحتلال، والجهاد ضد هذا العدو الغاصب، سيظل الخيار الأصوب لدحر الاحتلال من فوق أرضنا، وحماية مقدساتنا، واستعادة حقوقنا".

وبينت الحركة أن الاشتباكات البطولية التي يخوضوها المقاومون في جنين ضد قوات الاحتلال، دليل تجذر جذوة الرفض في وعي الشعب الفلسطيني.

وأضافت "دماء الشهداء الأبطال الذين ارتقوا في جنين وربوع فلسطين كافة هي وقود تنير لنا المشاعل على طريق الحرية وإنهاء الاحتلال وطرد مستوطنيه".

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