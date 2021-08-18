شؤون فلسطينية

عباس زكي: تخليد شهداء الجيشين الأردني والعراقي في فلسطين واجب وطني

عباس زكي: تخليد شهداء الجيشين الأردني والعراقي في فلسطين واجب وطني
رام الله - دنيا الوطن
استقبل عباس زكي عضو اللجنة المركزية لحركة فتح والمفوض العام للعلاقات العربية والصين الشعبية في مكتبه ظهر أمس رئيس وأعضاء الهيئة الإدارية لجمعيةالصداقة الفلسطينية العراقية في فلسطين.

 ورحب زكي في بداية اللقاء بالحضور، وثمن نشاط الجمعية المتواصل لتعزيز العلاقات الأخوية بين الشعبين الفلسطيني
والعراقي من خلال ما تقوم به الجمعية من تواصل مع السفارة العراقية في عمان والجمعيات والمؤسسات والمراكز الثقافية في العراق، وبخاصة مشروع الجمعية لإقامة مهرجان كبير في العاصمة الأردنية " عمان " لتخليد شهداء الجيشين الأردني والعراقي الذين ضحوا بحياتهم من أجل فلسطين والقدس و تكريم عائلاتهم وأبنائهم.

وأضاف زكي أن إقامة مثل هذا المهرجان يبعث برسائل وفاء من الشعب الفلسطيني للشهداء العرب ودمائهم الطاهرة التي نزفت على أرض فلسطين.

 وأكد أن مفوضية العلاقات العربية تدعم بكل قوة مبادرة الجمعية لتخليد شهداء الجيشين الأردني والعراقي كخطوة أولى للاستمرار في هذا التوجه النبيل لتكريم كل شهداء الأمة العربية الذي قاتلوا من اجل فلسطين.

ومن ناحيته أعرب سعد خليل رئيس الجمعية عن شكره وتقديره للمفوض العام على استقباله لأعضاء الوفد، وقال بأن الجمعية بصدد التحضير والإعداد لمهرجان كبير سيقام في عمان بالتنسيق مع الجهات المختصة في الأردن الشقيق.

 وسيحضر المهرجان بالإضافة إلى أسر الشهداء عددا من المسئولين الفلسطينيين والأردنيين والعراقيين، والمشاورات تجري الآن مع الجانب العراقي والأردني لتنظيم هذا المهرجان الذي نتوقع أنه سيلاقي ترحيبا من الأشقاء في الأردن، وأضاف أن هناك العديد من شخصيات أردنية والعراقية والفلسطينية الذين أعلنوا استعدادهم الكامل لدعم ومساندة هذا المهرجان الكبير.

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