فلسطين: تسجيل حالتي وفاة و753 إصابة جديدة بفيروس (كورونا)

رام الله - دنيا الوطنأعلنت وزيرة الصحة الفلسطينية د. مي الكيلة، ظهر يوم الأربعاء، أن نسبة التعافي من فيروس كورونا في فلسطين بلغت 97.3%، فيما بلغت نسبة الإصابات النشطة 1.6% ونسبة الوفيات 1.1% من مجمل الإصابات.وأشارت الوزيرة خلال الموجز اليومي لفيروس "كورونا" في فلسطين، إلى أن الإصابات الجديدة سجلت على النحو التالي: "قلقيلية 31، طولكرم 65، نابلس 115، طوباس 14، سلفيت 20، جنين 39، أريحا والأغوار 6، رام الله والبيرة 44، بيت لحم 7، ضواحي القدس 2، الخليل 6، قطاع غزة 404".وأضافت د. الكيلة أن حالات التعافي الجديدة توزعت حسب التالي: "قلقيلية 2، نابلس 22، طوباس 2، جنين 21، أريحا والأغوار 1، رام الله والبيرة 9، بيت لحم 4، ضواحي القدس 2، الخليل 5، قطاع غزة 50".وسجلت حالتا وفاة في قطاع غزة جراء الإصابة بالفيروس.ولفتت إلى وجود 22 مريضاً في غرف العناية المكثفة، فيما يٌعالج في مراكز وأقسام كورونا في المستشفيات في الضفة الغربية 61 مريضاً، بينهم 3 مرضى على أجهزة التنفس الاصطناعي.وفيما يخص المواطنين الذين تلقوا الطعومات المضادة لفيروس كورونا، فقد بلغ عددهم الإجمالي في الضفة الغربية وقطاع غزة 667,894 بينهم 432,731 تلقوا الجرعتين من اللقاح.