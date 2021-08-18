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أبو مجاهد: المقاومة حاضرة بخيارتها المتعددة لتغيير الواقع الذي يحاول فرضه الاحتلال

أبو مجاهد: المقاومة حاضرة بخيارتها المتعددة لتغيير الواقع الذي يحاول فرضه الاحتلال
رام الله - دنيا الوطن
قال محمد البريم (أبو مجاهد)، مدير المكتب الإعلامي للجان المقاومة في فلسطين، إن اجتماع فصائل المقاومة الفلسطينية اليوم يأتي لتقرر خطواتها، من أجل رفع الحصار وإعادة إعمار ما دمره الاحتلال خلال عدوانه الأخير على قطاع غزة.

وأكد البريم، في تصريح صحفي، وصل "دنيا الوطن"، نسخة منه، أن أي تهرب أو إخلال بالالتزامات من قبل قادة الاحتلال، فإن "المقاومة لديها خيارات متعددة، وستكون حاضرة لتغيير هذا الواقع الذي يحاول العدو فرضه على قطاع غزة".

وتابع: "المقاومة متمسكة بإعادة إعمار ما دمره الاحتلال في القطاع، وحفظ كرامة المواطنين، ووقف أي أعمال استفزازية بالقدس والضفة".

وشدد (أبو مجاهد)، أن "العدو واهم إذ اعتقد بأنه سيحقق بالحصار والتدليس والخداع مالم يحققه عبر الحرب والعدوان"، مضيفاً :"الانتصار الكبير الذي حققته مقاومة شعبنا في معركة سيف القدس هو امتداد طبيعي وأصيل لجهاد ومقاومة وتضحيات القادة الشهداء".

وفي سياق آخر، قال أبو مجاهد، في الذكرى العاشرة لاستشهاد قادة المقاومة: "ما تركه القادة الأبطال أبو عوض النيرب وعماد حماد وخالد شعت وعماد نصر وخالد المصري من ارث وتاريخ جهادي ومقاوم أسس لإبقاء جذوة المقاومة والثورة  مشتعلة في نفوس كل الأحرار من أبناء شعبنا ومقاتلي ألوية الناصر صلاح الدين الذراع العسكري للجان المقاومة في فلسطين".

وتابع: "في هذه الذكرى المباركة نعاهد قادتنا الأبطال أن تبقى البندقية مشرعة في وجه العدو الصهيوني ولن تسقط راية جهادنا ولن نتراجع عن طريق الجهاد والمقاومة مهما كانت التضحيات وغلت الأثمان".

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