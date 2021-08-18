عباس كامل يصل "إسرائيل" لبحث عدة ملفات مع بينت وغانتس

رام الله - دنيا الوطنأعلنت وسائل إعلام إسرائيلية، صباح اليوم الأربعاء، أن رئيس المخابرات المصرية عباس كامل، وصل اليوم "إسرائيل"، لبحث عدة ملفات مع كل من رئيس وزراء الاحتلال نفتالي بينت، ووزير جيش الاحتلال بيني غانتس.وقال موقع (زمان يسرائيل): "يتوجه رئيس المخابرات المصرية عباس كامل اليوم إلى القدس لعقد اجتماعات مع بينت وغانتس على خلفية إطلاق الصواريخ من غزة وقضايا أخرى".وأكد الموقع أن مسؤولين في المؤسسة الأمنية قالوا إنه لا علاقة بين المحادثات مع المخابرات المصرية ومسألة إدخال الأموال القطرية لغزة.