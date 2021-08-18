قطاع غزة يواصل تسجيل أعداد كبيرة من إصابات (كورونا)

رام الله - دنيا الوطنأعلنت وزارة الصحة بغزة، اليوم الأربعاء، عن تسجيل حالتي وفاة إثر الإصابة بفيروس "كورونا" المستجد في قطاع غزة.وأشارت خلال موجز التقرير اليومي لفيروس "كورونا" في قطاع غزة، إلى أنه تم إجراء 1832 فحصًا مخبريًا خلال الـ24 ساعة الماضية، حيث تم تسجيل 404 إصابة جديدة بفيروس "كورونا".وأضافت أنه تم تسجيل 50 حالة تعافي جديدة من مصابي الفيروس، موضحة أن إجمالي تراكمي المصابين منذ بدء الجائحة بلغ 119929 إصابة، وإجمالي الحالات النشطة 3318 حالة، وإجمالي المتعافين 115497 حالة، فيما كان إجمالي الوفيات 1114 حالة وفاة.وأفادت إلى أن إجمالي الحالات التي تحتاج رعاية طبية في المستشفى 137 حالة، من بينها 75 حالات خطيرة وحرجة.ونوهت إلى أن إجمالي الجرعات التي وصلت قطاع غزة 336300 جرعة، وإجمالي الأشخاص الذين تلقوا اللقاح: 124092 شخصا.