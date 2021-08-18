اشتباك مسلح في طوباس ومواجهات واعتقالات في الضفة والقدس

رام الله - دنيا الوطنشنت قوات الاحتلال الإسرائيلي، الليلة الماضية وفجر اليوم الثلاثاء، عمليات دهم وتفتيش في مناطق متفرقة بالضفة الغربية والقدس المحتلة، اعتقلت خلالها عددا من المواطنين جلهم أسرى محررين، واندلعت على إثرها مواجهات أطلق خلالها مقاومون النار على دوريات الاحتلال في طوباس.ففي طوباس، أطلق مقاومون النار على دوريات الاحتلال التي اقتحمت المدينة في وقت مبكر من صباح اليوم، وتصدى لها مجموعة من الشبان بالزجاجات الحارقة والمولوتوف والحجارة.وأظهر مقطع مصور انقلاب آلية لجيش الاحتلال خلال استهدافها بالحجارة و"المولوتوف"، وأصوات إطلاق نار تزامناً مع اقتحام قوات الاحتلال للمدينة، مع ساعات الصباح الباكر.واعتقلت قوات الاحتلال المواطن فواز أبو دواس، عقب اقتحام منزله في المدينة، ونقلته إلى جهة غير معلومة.وفي نابلس، اقتحمت قوات الاحتلال بلدة قُصرة جنوب شرق نابلس، واعتقلت الشاب عثمان جمال حسن من منزله بعد الاعتداء عليه بالضرب، وتفتيش منزله والتخريب في محتوياته.كما اعتدى الجنود على الشاب أحمد بني شمسه من بيتا بالضرب المبرح في أعقاب انتهاء فعاليات الارباك الليلي وجرى احتجازه لفترة من الوقت ثم أخلى سبيله ونقل إلى مشفى رفيديا.وفي قلقيلية، اعتقلت قوات الاحتلال الأسير المحرر موسى صوي نزال بعد اقتحام منزله وتفتيشه، علما أنه قضى 8 سنوات في معتقلات الاحتلال في اعتقالات سابقة.كما أعادت قوات الاحتلال اعتقال الأسرى المحررين محمد مصلح نزال، والمُسن جمال عثمان داود، وأنس مسكاوي، وياسر نوفل، وذلك بعد دهم وتفتيش منازلهم في مدينة قلقيلية.واعتقلت قوات الاحتلال الشقيقين محمد بلال داود (29 عاما)، وأمير داود (28 عاما) من مدينة قلقيلية، وذلك بعد اقتحام منزلهما والاعتداء عليهما بالضرب المبرح.وفي بيت لحم، اقتحمت قوات الاحتلال المدينة فجرا، وداهمت منزل كل من عطا الهريني، وعياد الهريني، في منطقة واد معالي، بالإضافة إلى منزل الأسير حمزة خالد الهريني في البلدة القديمة في بيت لحم.وأوضحت مصادر محلية أن مواجهات اندلعت بين الشبان وقوات الاحتلال، وأطلق خلالها جنود الاحتلال وابلا من الرصاص وقنابل الغاز السام.واعتقلت قوات الاحتلال الفتى معتصم حجازي بعد اقتحام وتفتيش منزل ذويه في جبل الموالح في مدينة بيت لحم.وفي الخليل، صادرت قوات الاحتلال معدات الشركة الفلسطينية للدعاية والإعلان في منطقة عين سارة بالخليل قبل إغلاقها.وفي القدس المحتلة، اعتقلت قوات الاحتلال مسؤول عن نادي بلدة العيساوية عزيز خالد عبيد بعد اقتحامها حفلاً لتكريم الطلبة الناجحين في امتحانات الثانوية العامة.واعتقلت قوات الاحتلال المواطن الفلسطيني عز الشوبكي، من مدينة القدس، بعد اعتداء المستوطنين عليه أثناء تأدية عمله كسائق حافلة.وتشهد مناطق متفرقة بالضفة الغربية والقدس المحتلة يوميا اقتحامات واعتقالات للمواطنين، وسط إرهاب للسكان والنساء والأطفال.