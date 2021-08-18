شؤون فلسطينية

المالية بغزة: صرف طلبات العلاج لـ 685 موظفًا غدًا الخميس

المالية بغزة: صرف طلبات العلاج لـ 685 موظفًا غدًا الخميس
رام الله - دنيا الوطن
أعلنت وزارة المالية عن صرف جميع الطلبات الخاصة بالعلاج التي تقدم بها الموظفون من خلال التسجيل الإلكتروني حتى نصف كانون الثاني/ يناير 2021، وذلك غدا الخميس عبر كافة فروع بنك البريد والإنتاج والوطني، وفق الإجراءات المتبعة للوقاية من فيروس كورونا.

وقالت الوزارة في بيان وصل "دنيا الوطن" الأربعاء، إن الصرف جاء بناءً على قرار متابعة العمل الحكومي، وضمن مساعيها للتخفيف عن الموظفين في ظل الأوضاع الصعبة، ووفق الإمكانيات المالية المتاحة.

وأضافت أن الطلبات تم اعتمادها من اللجنة المختصة ووفق المعايير المعمول بها، إضافة لبعض الحالات الحرجة التي تحتاج إلى السفر بشكل عاجل.

وذكرت الوزارة، أن عدد المستفيدين من عملية الصرف 685 موظفًا بمبلغ إجمالي 833 ألف شيكل.

 وأكدت أن لجنة العلاج من المستحقات لا زالت تدرس الحالات وتعتمدها وفق الأصول مع مراعاة سرعة الصرف للمستحقين، بشكل يضمن الاستفادة من المبالغ المصروفة في أقصر فترة ممكنة.

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