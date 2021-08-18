الشرطة بغزة تكشف ملابسات حادث السير المروع الذي أودى بحياة سيدتين

رام الله - دنيا الوطنقالت الشرطة بغزة، صباح اليوم الأربعاء: إنها أوقفت سائقي سيارتين تسببا بدهس ثلاثة مواطنات الليلة الماضية على شارع الرشيد قرب السودانية شمال غرب غزة.وأكدت الشرطة أن أحد السائقين يبلغ من العمر 25 عاماً، والآخر 23 عاماً، حيث أدى الحادث لوفاة اثنتين وإصابة الثالثة بحالة خطرة، ومن خلال التحقيقات الأولية تبين أن السيارتين كانتا في حالة تسابق بسرعة كبيرة.وذكر العقيد أيمن البطنيجي "قام سائق المركبة المتسببة بالحادث بالهروب من المكان، وفي إطار التحقيقات تم التعرف على هويته وتوقيفه فجر اليوم، كما تم حجز المركبتين، ويجري استكمال الإجراءات القانونية في القضية".وأضاف البطنيجي: "في هذا الإطار نُجدد التأكيد على السائقين بالالتزام بقوانين السير والسرعة المحددة على الطريق حفاظاً على حياة المواطنين وأرواحهم، وإن الشرطة ستتخذ الإجراءات اللازمة بحق المُخالفين والمستهترين".