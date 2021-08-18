(أونروا): اليابان تتبرع بـ 3.7 مليون دولار للمعونة الغذائية للاجئي فلسطين بغزة

رام الله - دنيا الوطنأفادت وكالة الغوث وتشغيل اللاجئين (أونروا)، بأن الحكومة اليابانية، وقعت معها، اليوم الأربعاء، اتفاقية تبرع 3.7 مليون دولار، وذلك بحضور وزير الشؤون الخارجية الياباني توشيميتسو موتيجي وماسايوكي ماجوشي السفير الياباني للشؤون الفلسطينية، ووزير الشؤون الخارجية في السلطة الفلسطينية رياض المالكي ومدير دائرة الشراكات كريم عمر.وقال توماس وايت مدير شؤون الوكالة في قطاع غزة، في تصريح وصل "دنيا الوطن": "إن هذا التبرع الهام سيسمح لـ(أونروا) بالاستمرار في تقديم المعونة الغذائية العينية الضرورية لأكثر من مليون لاجئ من فلسطين في قطاع غزة ممن أصبحوا معتمدين على المعونة الغذائية جراء الدورات المتكررة للنزاع وجائحة كوفيد-19 المستمرة".وأضاف: "إن (أونروا) تشكر الحكومة اليابانية على هذا التبرع القيم وعلى دعمها المتواصل للاجئي فلسطين، إننا ممتنون للغاية لسخائكم، والذي يتيح لنا تقديم المساعدة الإنسانية الضرورية في وقت حاجة غير مسبوقة".وأشار وايت، إلى أن التبرع الياباني، سيسمح لـ(أونروا) بتغطية تكاليف المعونة الغذائية العينية ربع السنوية لما مجموعه 190,000 لاجئ فقير من فلسطين يواجهون تدهور في الظروف الاجتماعية والاقتصادية وضعا صحيا محليا صعبا.وفي السياق، أكد مدير شؤون الوكالة في غزة، أن أكثر من 68% من الأسر في قطاع غزة، تعاني من انعدام شديد أو متوسط للأمن الغذائي، معتبرا في الوقت ذاته أن أي تعطيل في إيصال المساعدات الغذائية العينية، من شأنه أن يزيد من تفاقم هذه الهشاشة.بدوره، قال السفير الياباني للشؤون الفلسطينية: "يسعدني جدا أن أشارككم بأن الحكومة اليابانية قررت المساهمة بحوالي 3.7 مليون دولار لـ(أونروا) في هذا الوقت الحرج، حيث أن هذا التبرع يمثل التزامنا الراسخ وتضامننا تجاه لاجئي فلسطين في وقت تعاني فيه المنطقة من أزمة إنسانية خطيرة".وتعد الحكومة اليابانية جهة مانحة مخلصة لـ(أونروا)، حيث إنها قامت بدعم الوكالة منذ عام 1953. وفي عام 2020، كانت الحكومة اليابانية خامس أكبر متبرع للوكالة، حيث لعبت دورا حاسما في وقت واجهت فيه (أونروا) أزمة وجودية.إن التبرع الحالي هو التبرع الثاني الذي تقوم فيه اليابان بدعم برنامج الوكالة للأغذية العينية في عام 2021، وذلك بعد التبرع بمبلغ 5,3 مليون دولار لدعم لاجئي فلسطين المعتمدين على الغذاء في شهر حزيران من هذا العام. وبفضل الدعم الدائم من المانحين مثل الحكومة اليابانية، تمكنت الوكالة من تقديم خدمات حيوية للاجئي فلسطين في أرجاء الشرق الأوسط في مواجهة تحدياتها المستمرة.