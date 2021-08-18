شؤون فلسطينية

مدير عام المستشفيات بوزارة الصحة يكشف تطورات الوضع الوبائي بفلسطين

مدير عام المستشفيات بوزارة الصحة يكشف تطورات الوضع الوبائي بفلسطين
رام الله - دنيا الوطن
أكد الدكتور يحيى نزال، مدير عام المستشفيات بوزارة الصحة الفلسطينية، أن الوضع الوبائي في فلسطين يزداد سوءاً، لافتا إلى أن هناك ازدياد في أعداد المرضى الذين يحتاجون للدخول للمشافي.

وقال نزال في تصريحات له، صباح اليوم الأربعاء: "خلال الفترة الماضية كان هناك انخفاضاً في أعداد الإصابات والدخول للمشافي، ولكن الوضع الآن يزداد سوءا وكنا متوقعين هذا الأمر من بداية دخول متحور دلتا إلى فلسطين"، بحسب موقع الوزارة الالكتروني.

وأشار نزال إلى أن وزارة الصحة، قامت بالتجهيزات اللازمة ومراكزها على كافة الجهوزية لاستقبال الحالات، مشدداً على ضرورة تلقي اللقاحات، كونها تخفف من أعراض المرض وتحمي المريض من دخول العناية المكثفة.

أخبار ذات صلة

اشتباك مسلح في طوباس ومواجهات واعتقالات في الضفة والقدس

اشتباك مسلح في طوباس ومواجهات واعتقالات في الضفة والقدس

المالية بغزة: صرف طلبات العلاج لـ 685 موظفًا غدًا الخميس

المالية بغزة: صرف طلبات العلاج لـ 685 موظفًا غدًا الخميس

الشرطة بغزة تكشف ملابسات حادث السير المروع الذي أودى بحياة سيدتين

الشرطة بغزة تكشف ملابسات حادث السير المروع الذي أودى بحياة سيدتين

&#34;أسعار الدجاج لا تزال مرتفعة&#34; طالع أسعار الخضروات واللحوم في أسواق غزة

"أسعار الدجاج لا تزال مرتفعة" طالع أسعار الخضروات واللحوم في أسواق غزة

الاحتلال يعتقل مواطنا من قصرة جنوب نابلس

الاحتلال يعتقل مواطنا من قصرة جنوب نابلس

(أونروا): اليابان تتبرع بـ 3.7 مليون دولار للمعونة الغذائية للاجئي فلسطين بغزة

(أونروا): اليابان تتبرع بـ 3.7 مليون دولار للمعونة الغذائية للاجئي فلسطين بغزة

أسعار الذهب في أسواق فلسطين

أسعار الذهب في أسواق فلسطين

حالة معابر قطاع غزة الأربعاء

حالة معابر قطاع غزة الأربعاء

التعليقات

الدنيا حكايات

الدكتاتورية والفساد على الطريقة الفلسطينية

الدكتاتورية والفساد على الطريقة الفلسطينية

شؤون فلسطينية

الاحتلال يعتقل مواطنا من قصرة جنوب نابلس

الاحتلال يعتقل مواطنا من قصرة جنوب نابلس

وزارة الإعلام تطلق &#34;متحف الصورة&#34;

وزارة الإعلام تطلق "متحف الصورة"

نابلس: إغلاق مجمع المحاكم الشرعية يومي الأربعاء والخميس بسبب (كورونا)

نابلس: إغلاق مجمع المحاكم الشرعية يومي الأربعاء والخميس بسبب (كورونا)

&#34;النضال الشعبي&#34; تدعو لإدراج قطعان المستوطنين على قوائم الإرهاب العالمي

"النضال الشعبي" تدعو لإدراج قطعان المستوطنين على قوائم الإرهاب العالمي

معايعة تتسلم مشروع تغطية فسيفساء قصر هشام

معايعة تتسلم مشروع تغطية فسيفساء قصر هشام

هيئة الأسرى: الاقتحامات والعزل الانفرادي بحق الأسرى سياسة تمس بحياتهم

هيئة الأسرى: الاقتحامات والعزل الانفرادي بحق الأسرى سياسة تمس بحياتهم

هيئة الأسرى: الاقتحامات والعزل الانفرادي بحق الأسرى سياسة تمس بحياتهم

هيئة الأسرى: الاقتحامات والعزل الانفرادي بحق الأسرى سياسة تمس بحياتهم

شاهد: قوات الاحتلال تقتحم حفلاً لتكريم طلبة الثانوية العامة في العيسوية

شاهد: قوات الاحتلال تقتحم حفلاً لتكريم طلبة الثانوية العامة في العيسوية

منوعات

شاهد: الراقصة دينا تثير الجدل بارتدائها العباءة والحجاب

شاهد: الراقصة دينا تثير الجدل بارتدائها العباءة والحجاب

ما سبب امتناع أحمد العوضي عن السفر مع ياسمين برحلة علاجها بسويسرا؟

ما سبب امتناع أحمد العوضي عن السفر مع ياسمين برحلة علاجها بسويسرا؟

ما سبب امتناع أحمد العوضي عن السفر مع ياسمين برحلة علاجها بسويسرا؟

ما سبب امتناع أحمد العوضي عن السفر مع ياسمين برحلة علاجها بسويسرا؟

شاهد: هنا الزاهد تثير الجدل بتفاصيل عن حياتها الشخصية وخلافاتها مع زوجها

شاهد: هنا الزاهد تثير الجدل بتفاصيل عن حياتها الشخصية وخلافاتها مع زوجها

شاهد: ميريام فارس تثير الجدل بانفعالها و بكائها بحرقة بكلامها الجريء

شاهد: ميريام فارس تثير الجدل بانفعالها و بكائها بحرقة بكلامها الجريء

شاهد أول ظهور لعلي ربيع بعد زواجه بالسر

شاهد أول ظهور لعلي ربيع بعد زواجه بالسر

مهووس بنوال الزغبي يجني ثروة ضخمة منها

مهووس بنوال الزغبي يجني ثروة ضخمة منها

ما حقيقة حمل هنا الزاهد؟

ما حقيقة حمل هنا الزاهد؟

شاهد: والدة حلا الترك تهاجم جمهورها لهذا السبب

شاهد: والدة حلا الترك تهاجم جمهورها لهذا السبب

ما آخر التطورات الصحية لحالة ياسمين عبد العزيز بعد سفرها لسويسرا؟

ما آخر التطورات الصحية لحالة ياسمين عبد العزيز بعد سفرها لسويسرا؟

عربي

ميقاتي: نحن في مرحلة &#34;الأمتار الأخيرة&#34; من عملية تشكيل الحكومة اللبنانية

ميقاتي: نحن في مرحلة "الأمتار الأخيرة" من عملية تشكيل الحكومة اللبنانية

الرئيس اللبناني: لن أستقيل وتشكيل الحكومة الجديدة خلال أيام

الرئيس اللبناني: لن أستقيل وتشكيل الحكومة الجديدة خلال أيام

أبو الغيط: نشكر اليابان على دعمها المستمر لوكالة (أونروا) وللمساعدات الإنسانية للفلسطينيين

أبو الغيط: نشكر اليابان على دعمها المستمر لوكالة (أونروا) وللمساعدات الإنسانية للفلسطينيين

وزير الدفاع العراقي يهدد بقتل شقيقه

وزير الدفاع العراقي يهدد بقتل شقيقه