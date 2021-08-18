مدير عام المستشفيات بوزارة الصحة يكشف تطورات الوضع الوبائي بفلسطين

رام الله - دنيا الوطنأكد الدكتور يحيى نزال، مدير عام المستشفيات بوزارة الصحة الفلسطينية، أن الوضع الوبائي في فلسطين يزداد سوءاً، لافتا إلى أن هناك ازدياد في أعداد المرضى الذين يحتاجون للدخول للمشافي.وقال نزال في تصريحات له، صباح اليوم الأربعاء: "خلال الفترة الماضية كان هناك انخفاضاً في أعداد الإصابات والدخول للمشافي، ولكن الوضع الآن يزداد سوءا وكنا متوقعين هذا الأمر من بداية دخول متحور دلتا إلى فلسطين"، بحسب موقع الوزارة الالكتروني.وأشار نزال إلى أن وزارة الصحة، قامت بالتجهيزات اللازمة ومراكزها على كافة الجهوزية لاستقبال الحالات، مشدداً على ضرورة تلقي اللقاحات، كونها تخفف من أعراض المرض وتحمي المريض من دخول العناية المكثفة.