شؤون فلسطينية

طالع أخر تطورات الحالة الجوية بفلسطين حتى يوم السبت

طالع أخر تطورات الحالة الجوية بفلسطين حتى يوم السبت
رام الله - دنيا الوطن
يستمر الجو، اليوم الأربعاء، حاراً نسبيا  إلى حار، ويطرأ انخفاض طفيف على درجات الحرارة مع بقائها أعلى من معدلها السنوي العام بقليل، الرياح شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة والبحر خفيف ارتفاع الموج.

هذه الليلة: يكون الجو معتدلاً في المناطق الجبلية حارا نسبياً في بقية المناطق، الرياح شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة والبحر خفيف ارتفاع الموج.

الخميس 2021/08/19 يستمر الجو حاراً نسبيا  إلى حار، ويطرأ انخفاض طفيف على درجات الحرارة مع بقائها أعلى من معدلها السنوي العام بقليل، الرياح شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة والبحر خفيف ارتفاع الموج.

الجمعة 2021/08/20 يكون الجو حاراً في معظم المناطق إلى حار جدا في اريحا والأغوار، و يطرأ ارتفاع على درجات الحرارة لتصبح  أعلى من معدلها السنوي العام بحدود 3 درجات مئوية، الرياح شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة والبحر خفيف ارتفاع الموج.

السبت 2021/08/21 يكون الجو حاراً في معظم المناطق إلى حار جدا في اريحا والأغوار، و يطرأ ارتفاع على درجات الحرارة لتبقى  أعلى من معدلها السنوي العام بحدود 5 درجات مئوية، الرياح شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة والبحر خفيف ارتفاع الموج.

وتحذر دائرة الأرصاد الجوية من التعرض لأشعة الشمس المباشرة لفترة طويلة أثناء ساعات الذروة ما بين الساعة الحادية عشره والساعة الرابعة عصراً ، وكذلك من خطر إشعال النار في المناطق التي تكثر فيها الأعشاب الجافة      .

درجات الحرارة العظمى والصغرى المتوقعة كما يلي

  المدينـة

 اليـوم ع- ص

 غـداً ع- ص

 بعد غـد ع- ص

   المدينـة

 اليـوم ع – ص 

غـداً ع – ص

 بعد غـد ع- ص
      القدس 29-19 29-19 32-22 بيت لحم 29-19 29-19 32-22
رام الله والبيرة 28-18 28-18 31-21 طولكرم 31-22 31-22 33-24
نابلس 30-19 30-19 33-22 قلقيلية 31-22 31-22 33-24
جنين 32-22 32-22 34-24 سلفيت 29-19 29-19 32-22
طوباس 33-23 33-23 35-25 روابي 30-19 30-19 32-22
الخليل 28-18 28-18 31-21 غزه 29-23 29-23 31-25
أريحا 38-26 38-26 41-28 خانيونس 29-23 29-23 31-25
الأغوار الشمالية 36-24 36-24 38-26 رفح 30-22 30-22 32-24

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