وزارة الإعلام تطلق "متحف الصورة"

رام الله - دنيا الوطنأطلقت وزارة الإعلام اليوم الثلاثاء، متحف الصورة الفلسطيني على الفيسبوك.وقال وكيل وزارة الإعلام يوسف المحمود: إن تأسيس متحف الصورة يأتي كجزء من مشروع كبير تعكف الوزارة على بنائه وهو (مركز الصورة الوطني) والذي من المقرر ان يعمل على إطلاق صورة فلسطين اليومية الى العالم وأن يشكل المرجع البصري لكافة أبناء البشرية الذين تصلهم صورة فلسطين بكل ما تحمله وتعنيه، كما يهدف المركز الى التواصل مع المصورين الفلسطينيين والأشقاء العرب والعالميين.وأشار، وفق بيان للوزارة، الى أن هذا المشروع يطمح الى تكوين سرد بالضوء والظل لتفاصيل الحياة الفلسطينية منذ أكثر من مئة وخمسين عاماً، والوصول الى رصد شامل لأنشطة شعبنا العربي الفلسطيني على أرض آبائه وأجداده، وبالتالي بناء الرواية الفلسطينية الحقيقية بالصورة.ومن جهته قال منسق مركز الصورة في وزارة الإعلام ثابت هرش: إن المركز يضم أكثر من ثمانين ألف صورة منتقاة منذ أكثر من مئة وخمسين عاماً حتى اليوم، ونحن نسعى إلى جمع واختيار المزيد من صور الحياة في فلسطين والتي تشكل الجزء البصري من الرواية.