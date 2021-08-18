شركة ميكروت تتسبب بانقطاع المياه من مصدر دير شعر وانخفاض كميات التزويد بشكل كبير

رام الله - دنيا الوطنقامت شركة ميكروت الإسرائيلية بقطع المياه المزودة لخط مياه دير شعر وهو المصدر الرئيسي المغذي لمحافظة الخليل مما نجم عنه حدوث انقطاعات متكررة للمياه في مناطق مختلفة في المحافظة وخسارة ما يقارب 32000 كوب.وأوضحت سلطة المياه ان الطواقم الفنية تواصلت مباشرة مع شركة ميكروت، للبحث في الأسباب الكامنة وراء هذا الانقطاع الذي يتسبب في نقص كميات المياه الواصلة للمواطنين وانقطاعها تدريجيا بشكل كامل، حيث تبين أن ميكروت قامت بتحويل المياه من خط دير شعر الى القدس بذريعة إطفاء الحرائق.وأكدت سلطة المياه ان اسرائيل تسعى دوما الى حرمان الفلسطينيين من المياه تحت حجج وذرائع واهية للتضييق عليهم، فهي تسعى دائما لحل اي اشكالية او نقص في المياه على حساب الفلسطينين، وهو ما تكرر اليوم من قطع المياه في الوقت الذي نشهد فيه ارتفاع درجات الحرارة واستهلاك متزايد للمياه. مشيرة إلى أنها ستتابع هذه المشكلة حتى عودة ضخ كميات المياه، ومهيبة بالمواطنين التعاون والاقتصاد في استخدام المياه المتوفرة.