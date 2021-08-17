نابلس: إغلاق مجمع المحاكم الشرعية يومي الأربعاء والخميس بسبب (كورونا)

رام الله - دنيا الوطنأصدر قاضي قضاة فلسطين، مستشار الرئيس للشؤون الدينية والعلاقات الإسلامية، محمود الهباش، مساء اليوم الثلاثاء، قراراً بإغلاق مبنى مجمع المحاكم الشرعية في نابلس يومي الأربعاء والخميس (18، 19/8/2021)، بعد إصابة أحد الموظفين بفيروس (كورونا)، على أن تعود المحكمة الشرعية لتقديم خدماتها للجمهور اعتبارا من صباح الأحد المقبل الموافق 22/8/2021 .وطالب قاضي القضاة كل من حضر إلى مبنى المحكمة الشرعية، اليوم وأمس، القيام بالإجراء المطلوب وفقا لبروتوكولات وزارة الصحة، وذلك حفاظا على السلامة العامة، متمنيا السلامة للجميع والشفاء العاجل للمصابين.