"النضال الشعبي" تدعو لإدراج قطعان المستوطنين على قوائم الإرهاب العالمي

رام الله - دنيا الوطندعت جبهة النضال الشعبي الفلسطيني الى ادراج قطعان المستوطنين على قوائم الارهاب العالمي .وتابعت الحبهة أن قيام قطعان المستوطنين اليوم بالاعتداء الوحشي بالضرب المبرح على الطفل طارق عبد الرازق زبيدي أثناء تواجده بأراضٍ زراعية قرب بلدة سيلة الظهر جنوب جنين،ومن ثم اقتادوه إلى موقع ما تسمى مستوطنة "حوميش" المخلاه، وقاموا بكيّ أسفل ساقه بولاعة كهربائية، ومزقوا ملابسه بعد ضربه بعنف، يتطلب توفير الحماية لأطفال فلسطين.وحملت الجبهة حكومة الاحتلال الفاشية الجديدة المسؤولية عن عمليات العربدة والإرهاب المتواصل من قبل قطعان المستوطنين، داعية الى محاكمة المجرمين من المستوطنين.مشيرة أن الدعم المتواصل والتسليح الكامل من قبل حكومة الاحتلال للمستوطنين،يأتي بقرار سياسي لمواصلة العربدة والتعدي على الأطفال ، بدعم واضح من خلال سياسة التحريض والتصريحات المتتالية لحكومة الاحتلال بالتحريض على القتل.ودعت كافة المؤسسات الحقوقية المحلية والدولية لتقديم قطعان المستوطنين للمحاكمة الدولية على جرائمهم ضد الإنسانية والانتهاكات الصارخة للطفولة والمواثيق الدولية التي تصون حقوق الأطفال،وأن هذه الجريمة البشعة تذكرنا بما اقدم عليه سابقا قطعان المستوطنين بحرق عائلة دوابشه وجريمة حرق الطفل ابو خضير.