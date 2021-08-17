معايعة تتسلم مشروع تغطية فسيفساء قصر هشام







في الاحتفالية قامت الوزيرة معايعة بتكريم الوفد الياباني الضيف ومن ثم رافقتهم في جولة شملت اجزاء المشروع المختلفة، حيث استمع الوفد لشرح موجز عن الأهمية الكبرى لتنفيذ المشروع والذي يعتبر أحد المشاريع المميزة والكبرى في مجال الحفاظ على التراث الثقافي وتنميته، ومن المشاريع الريادية على مستوى العالم في أساليب عمل التغطيات لحماية أرضيات الفسيفساء والمواقع الأثرية المميزة، وقد تم العمل عليه خلال السنوات القليلة الماضية من خلال فريق فلسطيني - ياباني مشترك وضمن المعايير الدولية المتبعة في الحفاظ على مواقع التراث الثقافي.



وتهدم السقف الأصلي للقصر في زلزال أصاب فلسطين عام 749 ميلاديا وكانت أريحا مركزه، وتهدم فيه الكثير من المباني التاريخية ومن ضمنها قصر هشام، وبالتالي بقيت أرضية القصر مغطاة بالردم لغاية ثلاثينات القرن الماضي. و بدورة فقد اكد السيد موتيجي على اهمية المشروع على كافة الاصعدة، مؤكدة على شكرة لكافة الطواقم التي عملت على انجاح هذا المشروع الفريد و المهم، مؤكد ضرورة الاستمرار بالتعاون بين الوكالة البايانية للتعاون الدولي جايكا ووزارة السياحة والاثار الفلسطينية.

وقالت معايعة، إن وزارة السياحة والآثار وفي إطار دورها وحرصها على تطوير وصيانة الأماكن السياحية الأثرية سعت لتطوير وتأهيل عديد المواقع، ومشروع تغطية فسيفساء قصر هشام والذي يضم أكبر وأجمل لوحة فسيفساء في الشرق الأوسط والعالم، يحظى باهتمام كبير جدا و تعتبر لوحة الفسيفساء والتي يحتضنها قصر هشام الاثري الاكبر في العالم بمساحة متصلة تصل لحوالي 827 متر مربع و تحتوي على 38 سجادة فسيفسائية و21 لونا صيغت ورسمت باحتراف وجمالية راقية، اللوحة مستلهمة من الفن الفسيفسائي البيزنطي والإسلامي، حيث استمر العمل بهذه الأرضية وبهذه الحرفية استمر لسنوات طويلة وفيها تأثيرات من الفن الفسيفسائي للفترة البيزنطية وأيضا أُدخلت عليها بعض الفنون الإسلامية.