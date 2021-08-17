شؤون فلسطينية

هيئة الأسرى: الاقتحامات والعزل الانفرادي بحق الأسرى سياسة تمس بحياتهم

هيئة الأسرى: الاقتحامات والعزل الانفرادي بحق الأسرى سياسة تمس بحياتهم
رام الله - دنيا الوطن
طالبت هيئة شؤون الأسرى والمحررين في المحافظات الجنوبية اليوم الأربعاء مجلس حقوق الانسان واللجنة الدولية للصليب الأحمر والمؤسسات الإنسانية والحقوقية بالضغط على الاحتلال لحماية المعتقلين الفلسطينيين من ممارسات الاحتلال خلال الاقتحامات الليلية والتفتيشات العارية وتعامل الوحدات الخاصة أثناء النقل وفى العزل الانفرادي.

وأوضح رئيس لجنة إدارة هيئة شئون الأسرى والمحررين في المحافظات الجنوبية، حسن قنيطة، أن سلطات الاحتلال قامت بالاعتداء على الأسرى خلال الاقتحامات والتفتيشات والنقليات واستخدمت سياسة العزل الانفرادي على أتفه القضايا ولفترات طويلة تمكث أشهراً وسنوات بهدف تدمير نفسية الأسير ومعاقبته.

 وأضاف قنيطة أن الاقتحامات الليلية والتفتيشات والعزل الإنفرادى والنقل التعسفي من أقسى الانتهاكات المخالفة للاتفاقيات والمواثيق الدولية والقانون الدولى الانسانى، والأكثر شيوعاً وممارسة كسياسة يومية يمارسها السجان والفرق الخاصة بحق الأسرى والمعتقلين في السجون الصهيونية .

وأضاف قنيطة، أن سلطات الاحتلال لا تتعامل مع الأسرى الفلسطينيين على على قاعدة الاتفاقيات والمواثيق الدولية أو كأسرى حرب، أو مدنيين تم احتجازهم من مناطق محتلة، بل تعاملهم وفق قوانين وأنظمة إسرائيلية عدائية منافية  للمــادة (85) من اتفاقية جنيف الرابعة التى تؤكد على حماية المعتقلين وأهمية أخذ جميع التدابير اللازمة والممكنة لضمان إيواء الأشخاص المحميين منذ بدء اعتقالهم، والعمل على ضمانات السلامة لهم وتكفل الحماية الفعالة لهم.

أخبار ذات صلة

نابلس: إغلاق مجمع المحاكم الشرعية يومي الأربعاء والخميس بسبب (كورونا)

نابلس: إغلاق مجمع المحاكم الشرعية يومي الأربعاء والخميس بسبب (كورونا)

&#34;النضال الشعبي&#34; تدعو لإدراج قطعان المستوطنين على قوائم الإرهاب العالمي

"النضال الشعبي" تدعو لإدراج قطعان المستوطنين على قوائم الإرهاب العالمي

معايعة تتسلم مشروع تغطية فسيفساء قصر هشام

معايعة تتسلم مشروع تغطية فسيفساء قصر هشام

هيئة الأسرى: الاقتحامات والعزل الانفرادي بحق الأسرى سياسة تمس بحياتهم

هيئة الأسرى: الاقتحامات والعزل الانفرادي بحق الأسرى سياسة تمس بحياتهم

مصرع سيدتين وإصابة أخرى بجراح خطيرة بحادث سير على الطريق الساحلي غرب غزة

مصرع سيدتين وإصابة أخرى بجراح خطيرة بحادث سير على الطريق الساحلي غرب غزة

شاهد: قوات الاحتلال تقتحم حفلاً لتكريم طلبة الثانوية العامة في العيسوية

شاهد: قوات الاحتلال تقتحم حفلاً لتكريم طلبة الثانوية العامة في العيسوية

شاهد: مسؤول فلسطيني يثير جدلاً بعد جره عربة قمامة بدلاً من عامل مسن

شاهد: مسؤول فلسطيني يثير جدلاً بعد جره عربة قمامة بدلاً من عامل مسن

صور.. الصحة المصرية: تماثل الطفلة الفلسطينية &#34;بيان&#34; للشفاء من مرض جلدي نادر

صور.. الصحة المصرية: تماثل الطفلة الفلسطينية "بيان" للشفاء من مرض جلدي نادر

التعليقات

الدنيا حكايات

الدكتاتورية والفساد على الطريقة الفلسطينية

الدكتاتورية والفساد على الطريقة الفلسطينية

شؤون فلسطينية

&#34;النضال الشعبي&#34; تدعو لإدراج قطعان المستوطنين على قوائم الإرهاب العالمي

"النضال الشعبي" تدعو لإدراج قطعان المستوطنين على قوائم الإرهاب العالمي

معايعة تتسلم مشروع تغطية فسيفساء قصر هشام

معايعة تتسلم مشروع تغطية فسيفساء قصر هشام

هيئة الأسرى: الاقتحامات والعزل الانفرادي بحق الأسرى سياسة تمس بحياتهم

هيئة الأسرى: الاقتحامات والعزل الانفرادي بحق الأسرى سياسة تمس بحياتهم

هيئة الأسرى: الاقتحامات والعزل الانفرادي بحق الأسرى سياسة تمس بحياتهم

هيئة الأسرى: الاقتحامات والعزل الانفرادي بحق الأسرى سياسة تمس بحياتهم

شاهد: قوات الاحتلال تقتحم حفلاً لتكريم طلبة الثانوية العامة في العيسوية

شاهد: قوات الاحتلال تقتحم حفلاً لتكريم طلبة الثانوية العامة في العيسوية

العطاري: تنمية القطاع الزراعي في محافظة أريحا والأغوار على سلم أولويات الحكومة

العطاري: تنمية القطاع الزراعي في محافظة أريحا والأغوار على سلم أولويات الحكومة

طالع: كشف &#34;تنسيقات مصرية&#34; للسفر عبر معبر رفح البري يوم الأربعاء

طالع: كشف "تنسيقات مصرية" للسفر عبر معبر رفح البري يوم الأربعاء

بعد &#34;اتهامات ومغالطات&#34;.. الخارجية تصدر توضيحاً بشأن وظيفة ملحق دبلوماسي بمقر السفارة بلندن

بعد "اتهامات ومغالطات".. الخارجية تصدر توضيحاً بشأن وظيفة ملحق دبلوماسي بمقر السفارة بلندن

منوعات

شاهد: ميريام فارس تثير الجدل بانفعالها و بكائها بحرقة بكلامها الجريء

شاهد: ميريام فارس تثير الجدل بانفعالها و بكائها بحرقة بكلامها الجريء

شاهد أول ظهور لعلي ربيع بعد زواجه بالسر

شاهد أول ظهور لعلي ربيع بعد زواجه بالسر

مهووس بنوال الزغبي يجني ثروة ضخمة منها

مهووس بنوال الزغبي يجني ثروة ضخمة منها

ما حقيقة حمل هنا الزاهد؟

ما حقيقة حمل هنا الزاهد؟

شاهد: والدة حلا الترك تهاجم جمهورها لهذا السبب

شاهد: والدة حلا الترك تهاجم جمهورها لهذا السبب

ما آخر التطورات الصحية لحالة ياسمين عبد العزيز بعد سفرها لسويسرا؟

ما آخر التطورات الصحية لحالة ياسمين عبد العزيز بعد سفرها لسويسرا؟

شاهد كيف رد أحمد حلمي على ظهور نفس السيارة في ثلاثة من أفلامه

شاهد كيف رد أحمد حلمي على ظهور نفس السيارة في ثلاثة من أفلامه

شاهد: هالة صدقي تخرج عن صمتها وتكشف حقيقة أصولها الفلسطينية

شاهد: هالة صدقي تخرج عن صمتها وتكشف حقيقة أصولها الفلسطينية

شاهد: أول ردّ من عمرو دياب حول إطلاق قنابل غاز في حفله

شاهد: أول ردّ من عمرو دياب حول إطلاق قنابل غاز في حفله

بعد وفاتها.. الكشف عن سرّ جديد صادم حصل مع دلال عبد العزيز

بعد وفاتها.. الكشف عن سرّ جديد صادم حصل مع دلال عبد العزيز

عربي

ميقاتي: نحن في مرحلة &#34;الأمتار الأخيرة&#34; من عملية تشكيل الحكومة اللبنانية

ميقاتي: نحن في مرحلة "الأمتار الأخيرة" من عملية تشكيل الحكومة اللبنانية

الرئيس اللبناني: لن أستقيل وتشكيل الحكومة الجديدة خلال أيام

الرئيس اللبناني: لن أستقيل وتشكيل الحكومة الجديدة خلال أيام

أبو الغيط: نشكر اليابان على دعمها المستمر لوكالة (أونروا) وللمساعدات الإنسانية للفلسطينيين

أبو الغيط: نشكر اليابان على دعمها المستمر لوكالة (أونروا) وللمساعدات الإنسانية للفلسطينيين

وزير الدفاع العراقي يهدد بقتل شقيقه

وزير الدفاع العراقي يهدد بقتل شقيقه