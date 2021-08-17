هيئة الأسرى: الاقتحامات والعزل الانفرادي بحق الأسرى سياسة تمس بحياتهم

رام الله - دنيا الوطنطالبت هيئة شؤون الأسرى والمحررين في المحافظات الجنوبية اليوم الأربعاء مجلس حقوق الانسان واللجنة الدولية للصليب الأحمر والمؤسسات الإنسانية والحقوقية بالضغط على الاحتلال لحماية المعتقلين الفلسطينيين من ممارسات الاحتلال خلال الاقتحامات الليلية والتفتيشات العارية وتعامل الوحدات الخاصة أثناء النقل وفى العزل الانفرادي.وأوضح رئيس لجنة إدارة هيئة شئون الأسرى والمحررين في المحافظات الجنوبية، حسن قنيطة، أن سلطات الاحتلال قامت بالاعتداء على الأسرى خلال الاقتحامات والتفتيشات والنقليات واستخدمت سياسة العزل الانفرادي على أتفه القضايا ولفترات طويلة تمكث أشهراً وسنوات بهدف تدمير نفسية الأسير ومعاقبته.وأضاف قنيطة أن الاقتحامات الليلية والتفتيشات والعزل الإنفرادى والنقل التعسفي من أقسى الانتهاكات المخالفة للاتفاقيات والمواثيق الدولية والقانون الدولى الانسانى، والأكثر شيوعاً وممارسة كسياسة يومية يمارسها السجان والفرق الخاصة بحق الأسرى والمعتقلين في السجون الصهيونية .وأضاف قنيطة، أن سلطات الاحتلال لا تتعامل مع الأسرى الفلسطينيين على على قاعدة الاتفاقيات والمواثيق الدولية أو كأسرى حرب، أو مدنيين تم احتجازهم من مناطق محتلة، بل تعاملهم وفق قوانين وأنظمة إسرائيلية عدائية منافية للمــادة (85) من اتفاقية جنيف الرابعة التى تؤكد على حماية المعتقلين وأهمية أخذ جميع التدابير اللازمة والممكنة لضمان إيواء الأشخاص المحميين منذ بدء اعتقالهم، والعمل على ضمانات السلامة لهم وتكفل الحماية الفعالة لهم.