شاهد: قوات الاحتلال تقتحم حفلاً لتكريم طلبة الثانوية العامة في العيسوية

























رام الله - دنيا الوطناقتحمت قوات الاحتلال الإسرائيلي، مساء اليوم الثلاثاء، حفلًا لتكريم طلبة الثانوية العامة في بلدة العيسوية شمال القدس.وأفادت مصادر محلية، بأن قوات الاحتلال ومخابراتها اقتحمت الحفل الذي نظمه نادي العيسوية الرياضي في ملعب الشهيد ياسر عرفات بالبلدة، ومنعت إقامته بحجة رعايته من قبل السلطة الوطنية الفلسطينية، وطردت الحضور بعد تهديد المنظمين وأغلقت بوابات الملعب، قبل أن تعتقل مسؤول النادي عزيز خالد عبيد.كما تم الاعتداء على الناشط المقدسي محمد خضر أبو الحمص من قرية العيسوية في الملعب أثناء اقتحام قوات الاحتلال احتفال الثانوية العامة.