صور.. الصحة المصرية: تماثل الطفلة الفلسطينية "بيان" للشفاء من مرض جلدي نادر
ووجهت وزيرة الصحة، وفق بيان للوزارة عبر صفحتها على (تويتر)، بمتابعة الحالة الصحية للطفلة دورياً، بعد عودتها لبلادها.
وكان معهد ناصر في مصر، استقبل في الثاني من آب/أغسطس الجاري، الطفلة وهي مصابة بمرض جلدي نادر لتلقي العلاج بناء على تعليمات السيسي.
وقالت وزيرة الصحة المصرية، آنذاك، إنه تم نقل الطفلة "بيان" من معبر رفح البري بواسطة سيارة إسعاف مجهزة، وكان في استقبالها بالمستشفى فريق طبي يضم أطباء وممرضين، وقد خضعت للكشف الأولي فور وصولها.
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