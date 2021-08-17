صور.. الصحة المصرية: تماثل الطفلة الفلسطينية "بيان" للشفاء من مرض جلدي نادر









رام الله - دنيا الوطنقالت وزيرة الصحة المصرية، هالة زايد، إن الطفلة الفلسطينية "بيان"، تماثلت للشفاء من مرض "البثرية الصديدية" النادر بعد تلقيها الرعاية الطبية بمستشفى معهد ناصر بالقاهرة، وذلك وفقاً لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي.ووجهت وزيرة الصحة، وفق بيان للوزارة عبر صفحتها على (تويتر)، بمتابعة الحالة الصحية للطفلة دورياً، بعد عودتها لبلادها.وكان معهد ناصر في مصر، استقبل في الثاني من آب/أغسطس الجاري، الطفلة وهي مصابة بمرض جلدي نادر لتلقي العلاج بناء على تعليمات السيسي.وقالت وزيرة الصحة المصرية، آنذاك، إنه تم نقل الطفلة "بيان" من معبر رفح البري بواسطة سيارة إسعاف مجهزة، وكان في استقبالها بالمستشفى فريق طبي يضم أطباء وممرضين، وقد خضعت للكشف الأولي فور وصولها.